烏龍賤賣4萬元寶可夢卡！日店家稱買方「落跑」遭炎上 律師分析觸法關鍵

根據日媒「弁護士ドットコムニュース」報導，東京池袋一間卡牌專賣店日前發生一起交易烏龍，將一張市價近20萬日圓（約新台幣4萬元）的稀有寶可夢卡，以10分之1的超低價1萬9990日圓誤售。事後店家在社群平台發文，指出買家結帳後「逃走成功」，店員追出去卻沒追上。這番言論瞬間引發撻伐，遭大批日本網友痛批：「買賣都成立了，追上客人想幹嘛？」、「自己標錯價還怪客人，根本搞錯對象！」

針對這場「撿便宜」引發的糾紛，律師也給出專業分析。首先在刑事責任上，買家是否觸法取決於「失誤發生的環節」。如果一開始的商品標價就標錯，即使買家心知肚明這價格太便宜，原則上也不構成犯罪，因為買家沒有義務主動糾正店家的失誤。

但如果標籤無誤，是店員「結帳時按錯金額」，情況便大不相同。若買家當下發現店員少算錢，卻刻意隱瞞並完成結帳，這種利用對方失誤獲利的行為，就可能構成「詐欺罪」。反之，若買家結帳當下也沒發現算錯錢，因缺乏詐欺的故意，則不會成立詐欺或竊盜罪。

至於民事方面，店家能不能要求「退還卡片、退回款項」？律師指出，由於兩者價差高達10倍，這在民法上極可能認定為「重要錯誤」，店家有權主張撤銷買賣契約。不過，若店家本身存在「重大過失」，原則上無法撤銷。但若有證據顯示買家熟知卡片行情，理應察覺價格「錯得離譜」卻鑽漏洞，店家就有機會討回卡片。這場烏龍交易最後誰是贏家，看起來仍有待考驗。