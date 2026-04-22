快訊

獨／殺人肢解10袋棄屍死囚「已經死了」 檢察總長仍提非常上訴

日本恐有規模8以上地震？專家示警：2處爆強震 台灣就需高度警戒

幕後／美方開口就要軍購8000億 藍委憂不加碼 川習會後恐遭甩鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

烏龍賤賣4萬元寶可夢卡！日店家稱買方「落跑」遭炎上 律師分析觸法關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
市值20萬日幣的寶可夢卡牌，店家誤賣成2萬日幣。 圖擷自店家X。
市值20萬日幣的寶可夢卡牌，店家誤賣成2萬日幣。 圖擷自店家X

根據日媒「弁護士ドットコムニュース」報導，東京池袋一間卡牌專賣店日前發生一起交易烏龍，將一張市價近20萬日圓（約新台幣4萬元）的稀有寶可夢卡，以10分之1的超低價1萬9990日圓誤售。事後店家在社群平台發文，指出買家結帳後「逃走成功」，店員追出去卻沒追上。這番言論瞬間引發撻伐，遭大批日本網友痛批：「買賣都成立了，追上客人想幹嘛？」、「自己標錯價還怪客人，根本搞錯對象！」

針對這場「撿便宜」引發的糾紛，律師也給出專業分析。首先在刑事責任上，買家是否觸法取決於「失誤發生的環節」。如果一開始的商品標價就標錯，即使買家心知肚明這價格太便宜，原則上也不構成犯罪，因為買家沒有義務主動糾正店家的失誤。

但如果標籤無誤，是店員「結帳時按錯金額」，情況便大不相同。若買家當下發現店員少算錢，卻刻意隱瞞並完成結帳，這種利用對方失誤獲利的行為，就可能構成「詐欺罪」。反之，若買家結帳當下也沒發現算錯錢，因缺乏詐欺的故意，則不會成立詐欺或竊盜罪。

至於民事方面，店家能不能要求「退還卡片、退回款項」？律師指出，由於兩者價差高達10倍，這在民法上極可能認定為「重要錯誤」，店家有權主張撤銷買賣契約。不過，若店家本身存在「重大過失」，原則上無法撤銷。但若有證據顯示買家熟知卡片行情，理應察覺價格「錯得離譜」卻鑽漏洞，店家就有機會討回卡片。這場烏龍交易最後誰是贏家，看起來仍有待考驗。

寶可夢 詐欺 東京 日本

延伸閱讀

處理麻煩、吐籽心累…日本人不愛吃水果 催生超強「進化版」

「沒外籍人力只好用本國人」日連鎖餐廳社長失言挨轟 網怒：把年輕人當什麼？

治奧客出招！日本鐵道站務員胸前掛攝影機 助失控乘客冷靜

治奧客出招！日本鐵道站務員胸前掛攝影機 助失控乘客冷靜

相關新聞

烏龍賤賣4萬元寶可夢卡！日店家稱買方「落跑」遭炎上 律師分析觸法關鍵

根據日媒「弁護士ドットコムニュース」報導，東京池袋一間卡牌專賣店日前發生一起交易烏龍，將一張市價近20萬日圓（約新台幣4萬元）的稀有寶可夢卡，以10分之1的超低價1萬9990日圓誤售。事後店家在社群平台發文，指出買家結帳後「逃走成功」，店員追出去卻沒追上。這番言論瞬間引發撻伐，遭大批日本網友痛批：「買賣都成立了，追上客人想幹嘛？」、「自己標錯價還怪客人，根本搞錯對象！」

中東戰事波及！「物價模範生」狂漲5成 日本婆媽搶購NG蛋

過去讓日本社會譽為「物價模範生」的雞蛋，近期價格持續飆漲，讓民眾苦不堪言。根據日テレNEWS NNN報導，經農林水產省調查，日本超市的雞蛋平均零售價已來到每盒308日圓（台幣約61元）。許多消費者大嘆吃不消，期盼價格能回落至200日圓（台幣約40元）以內的理想區間。日本養雞協會則預估，這波高蛋價最快要到夏季才會逐漸回穩。

比「閃兵」男藝人有種！丹麥公主19歲生日照飄仙氣 今年將入伍當11個月女兵

相比台灣許多男藝人或名人想方設法「閃兵」，丹麥的伊莎貝拉公主（Princess Isabella）展現了截然不同的擔當！今（21）日正式迎來19歲生日的她，即將在今年盛夏開啟人生新篇章…

非洲行最後1站赤道幾內亞 良十四世緬懷方濟各

天主教教宗良十四世今天搭乘專機從安哥拉前往赤道幾內亞，展開非洲訪問行程的最後一站。他在專機上緬懷逝世1周年的方濟各教宗，...

不只是指導方針！英格蘭將正式立法禁止中小學學生在校使用手機

英格蘭將提出學生在校園禁用手機法案，使學校目前實施的禁用手機指引成為正式的法律。

瑞典人一天喝4杯咖啡 「Fika時間」強化職場凝聚力

瑞典人熱愛咖啡，平均一個人一天要喝上4杯咖啡，一個瑞典人平均一年要消費8. 2公斤咖啡。瑞典一般公司行號和家庭一天之中至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。