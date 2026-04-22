中東戰事波及！「物價模範生」狂漲5成 日本婆媽搶購NG蛋

過去讓日本社會譽為「物價模範生」的雞蛋，近期價格持續飆漲，讓民眾苦不堪言。根據「日テレNEWS NNN」報導，經農林水產省調查，日本超市的雞蛋平均零售價已來到每盒308日圓（台幣約61元），許多消費者大嘆吃不消，期盼價格能回落至200日圓（台幣約40元）以內的理想區間。日本養雞協會則預估，這波高蛋價最快要到夏季才會逐漸回穩。

小川養雞場代表小川太朗點出了這波蛋價上漲的元凶。他表示，受到中東伊朗情勢緊張的影響，進口飼料成本大幅攀升，養雞業者為了生存，不得不跟著調漲雞蛋價格。

面對居高不下的蛋價，消費者紛紛四處比價尋找省錢妙招。報導指出，目前市面上有兩種相對便宜的特賣蛋來源：

1. 超市咬牙苦撐的「集客戰略」

雞蛋是家庭日常剛需，部分超市為了帶動買氣，即使面臨零利潤甚至虧本的風險，仍會硬撐祭出低於250日圓的特賣優惠。業者刻意將便宜雞蛋作為吸引顧客上門的「帶路商品」，期望民眾在搶購之餘，也能順帶購買店內其他商品來維持整體營收。

2. 產地直銷的「NG蛋」

為了省荷包，許多婆婆媽媽會特地攜家帶眷前往養雞場的直營門市，搶購一人限購一盒、價格低廉的「NG蛋」（236日圓，約台幣47元）。小川太朗坦言，這類蛋殼粗糙不光滑、外表有些髒污的雞蛋無法鋪貨到一般超市，只能在產地直營店販售。雖然賣這類蛋幾乎沒有利潤，但能讓顧客開心滿意就好。對於只求能做成料理、不在乎外觀的民眾而言，這類內部蛋液品質與營養價值完全不打折的NG蛋，成了高物價時代下最經濟實惠的選擇。