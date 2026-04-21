非洲行最後1站赤道幾內亞 良十四世緬懷方濟各

天主教教宗良十四世今天搭乘專機從安哥拉前往赤道幾內亞，展開非洲訪問行程的最後一站。他在專機上緬懷逝世1周年的方濟各教宗，稱他對教會和世界而言是份禮物。

良十四世（Leo XIV）近來頻頻為人權發聲，其言行在非洲最封閉國家之一的赤道幾內亞受到密切關注。這個中部非洲國家自1979年以來，便一直由現年83歲的恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）統治，他是目前全球在位時間最長的非君主制國家元首。

法新社報導，出生於美國的教宗良十四世走下專機後，在軍樂隊演奏的樂聲中與恩格瑪總統共同走過紅地毯。現場數百名信徒高唱聖歌、吹響巫巫茲拉（vuvuzelas），許多人身上穿著印有教宗肖像的T恤。

55歲的信徒索菲娜（Ana-Marie Sofina）告訴法新社：「教宗訪問赤道幾內亞是恩典與巨大的祝福，我希望教宗能特別為年輕人祈禱。」

路透社報導，教宗良十四世今天在專機上緬懷逝世1週年的教宗方濟各（Pope Francis），感念這位首位來自美洲的教宗「以其見證和話語」為教會留下了許多遺產。

良十四世表示，方濟各在12年的任期內致力於「促進對所有男女的真正尊重，推動友愛的精神，讓人人互為弟兄姐妹…」。

良十四世祈願方濟各教宗已經得享上主的慈悲，並說：「讓我們感謝上主，因為方濟各的生命對整個教會和全世界而言是一份莫大的禮物。」

方濟各於2025年4月21日因中風逝世，享壽88歲。他在任內致力推動教會改革，但也引發保守派信徒不滿，擔心其淡化了嚴格的教義。

良十四世是繼若望保祿二世（John Paul II）40年前訪問赤道幾內亞後，第2位踏上該國土地的教宗。赤道幾內亞人口約200萬人，石油資源豐富，受西班牙殖民歷史影響，人口約8成為天主教徒。

目前在赤道幾內亞首都馬拉波街頭，教宗的巨幅畫像與歡迎橫幅隨處可見。

馬拉波居民勞爾（Juan Raul）向法新社表示，他認為這次教宗來訪是團結國家的契機，能帶來「靈性的改變」並激發民眾參與彌撒的熱情。

但也有人擔心教宗來訪花費將由全民買單。反對黨「社會民主聯盟」（CPDS）黨魁翁多（Andres EsonoOndo）憂心，此行可能導致被迫承擔「經濟損失」的民眾更加痛苦，他相信「這絕非教宗本意」。