比「閃兵」男藝人有種！丹麥公主19歲生日照飄仙氣 今年將入伍當11個月女兵

相比台灣許多男藝人或名人想方設法「閃兵」，丹麥的伊莎貝拉公主（Princess Isabella）展現了截然不同的擔當！今（21）日正式迎來19歲生日的她，即將在今年盛夏開啟人生新篇章，成為丹麥王室首位正式參與義務兵役的女性成員。

綜合外媒報導，為了慶祝19歲生日這個里程碑，丹麥王室特別釋出公主上週於阿馬林堡宮拍攝的慶生照。畫面中，伊莎貝拉換上一襲駝色大衣，舉手投足間盡顯優雅；而另一組在庭園拍攝的照片裡，公主則身穿米白色上衣和碎花黑裙，露出燦爛甜美的微笑，散發少女特有的青春氣息。王室並未透露伊莎貝拉具體的慶生行程，僅表示她將和家人一起度過。然而，這位正值青春年華的公主，今年夏天即將迎來的不是大學生活，而是充滿挑戰的軍旅生涯。

根據王室於3月底發布的規劃，目前就讀於海勒魯普Øregård Gymnasium高中的伊莎貝拉，預計在今年8月投身軍旅。她將追隨哥哥克里斯蒂安王儲（Prince Christian）的腳步，前往斯拉厄爾瑟的衛隊驃騎兵團（Guard Hussar Regiment）履行兵役。

事實上，為了強化國防戰力，丹麥在去年首次將女性納入義務役徵召範圍，年滿18歲的女性須與男性一同登記參加評估。此外，從今年起，役期更由原本的4個月大幅延長至11個月。這也意味著，伊莎貝拉將成為王室首位挑戰「延長版兵役」的成員，在為期近一年的服役期間，她將接受5個月的基礎訓練，以及6個月的作戰勤務。

據丹麥媒體報導，儘管公主本人維持一貫低調，但入伍決定完全出自其個人意願，並獲得丹麥國王和王后的全力支持。在歐洲地緣政治局勢緊張之際，伊莎貝拉選擇履行公民義務，而非出國深造，深化了王室與民眾同在的正面形象。

而這位「巾幗不讓鬚眉」的公主出生於2007年4 月21日，是現任丹麥國王腓特烈十世（Frederik X）與瑪麗王后（Queen Mary）的長女。作為王位第二順位繼承人，她上有一位20歲的哥哥克里斯蒂安王儲（Prince Christian），下有一對剛完成堅信禮的15歲龍鳳胎弟妹文森特王子（Prince Vincent）與約瑟芬公主（Princess Josephine）。