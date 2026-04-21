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尼泊爾恢復核發赴中東工作許可 因美伊衝突暫停6周
尼泊爾官員今天表示，已恢復核發國民赴中東工作的許可。這項程序因中東發生衝突暫停6週後，如今再度啟動。
路透社報導，大約75%的海外尼泊爾移工是在中東國家工作，主要是營建業勞工。
尼泊爾位於喜馬拉雅山脈地區，資金拮据，經濟規模420億美元，移工匯回尼泊爾的款項就占了1/4以上。
尼泊爾勞動部發言人告訴路透社，恢復核發許可「是根據外交部的建議，以及勞工的高度需求」。
尼泊爾規定公民欲赴海外工作，必須取得政府核發的工作許可，但自3月1日、也就是美國聯手以色列對伊朗發動戰爭隔天起，尼泊爾便暫停核發赴波斯灣國家的工作許可。
根據世界銀行（World Bank）資料，尼泊爾人口3000萬，青年失業率20.6%，是南亞和東南亞國家當中最高的。
業界人士表示，至少300萬尼泊爾國民在海外工作。工會則估計，由於國內工作機會稀少，每天約有1500名年輕人離開尼泊爾赴海外就業。
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