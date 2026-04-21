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匈牙利法律歧視LGBTQ+群體 歐盟法院裁定違法

中央社／ 布魯塞爾21日專電

歐盟法院近期做出判決，匈牙利於2021年通過的一項法律涉嫌歧視並邊緣化LGBTQ+群體，嚴重侵犯多項基本權利，違反了歐盟法律。

匈牙利於2021年通過立法，禁止同性戀、雙性戀、跨性別等多元性別群體相關內容出現在未成年人的學校教材中。此舉在當時引起反彈，匈牙利民眾上街抗議，10多個歐盟國家領袖公開譴責，呼籲尊重LGBTQ+的權益。

歐洲聯盟法院（CJEU）今天發布新聞稿指出，歐洲執委會就此項法律提起訴訟，並經由歐盟法院以全院形式審理後認定，匈牙利所制定的法律違反了多項歐盟法律與規範，包含「歐盟基本權利憲章」、「歐洲聯盟條約」與「一般資料保護規則」。

歐盟法院指出，這項法律嚴重干涉了歐盟基本權利憲章中保障的多項基本權利，包含禁止基於性別或性傾向的歧視、尊重私人和家庭生活，以及言論和資訊自由。

歐盟法院表示，匈牙利這項立法僅憑性別認同或性傾向，就將非順性別者或非異性戀者定調為對未成年人身體、心理和道德發展有害，進而對其進行歧視與邊緣化。這個法律將會令LGBTQ+群體在社會中進一步被邊緣化與隱形化。

歐盟法院也提到，這項法律以歧視性的方式敘述性別認同、性別重置或同性戀，違反了歐洲聯盟條約第2條規定，即「尊重人性尊嚴、平等和尊重人權的價值觀」。同時，也違反了歐盟所建構多元的社會與共同的法律秩序。匈牙利不能以國家認同，作為制定違反這項價值觀法律的正當理由。

歐盟法院強調，若經法院認定成員國存在未履行義務的情形，成員國必須立即遵守法院判決。若歐盟執委會認為成員國並未遵守判決，可再次提起訴訟並要求財政處罰。

匈牙利 歐盟 性別

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