瑞典人一天喝4杯咖啡 「Fika時間」強化職場凝聚力

瑞典人熱愛咖啡，平均一個人一天要喝上4杯咖啡，一個瑞典人平均一年要消費8. 2公斤咖啡。瑞典一般公司行號和家庭一天之中至少有2次的Fika時間，意思是喝咖啡或是咖啡小憩，一天中聊到關於Fika話題的次數至少3至5次。

Fika是許多造訪瑞典的人第一個學會的詞。Fika是動詞也可以是名詞，來自Kaffi（瑞典文中「咖啡Kaffe」的非正式說法），Kaffi倒過來念就是Fika。20世紀初人們只是用這個詞來形容咖啡小憩的時間，但隨著咖啡文化轉變，Fika也從原本單指咖啡的意思，轉變成跟家人或朋友一起喝咖啡吃甜點，類似下午茶的概念。

● 儀式感滿滿、多功能的Fika

瑞典Fika有「多功能」，是一段有品質、溫馨愜意的時光，在忙碌的生活中空出一小段時間專注當下，跟家人、朋友喝咖啡吃甜點相聚交流，煮咖啡、烘焙、擺盤布置，或甚至只是去咖啡店坐坐，Fika在瑞典的日常生活中帶入滿滿儀式感。

除了日常生活的小聚，外出踏青不帶著Fika感覺就不對，舉凡生日、結婚、生子等人生大事都能用Fika來慶祝，瑞典人隨時隨地都能Fika。

● 忙碌中強制關機的神聖時刻

Fika是瑞典人工作時的神聖不可侵擾時光，很多人寧願錯過午餐，卻絕對會在上午跟下午的Fika時間休息一下，花個15分鐘喝杯咖啡，Fika是跟同事輕鬆互動的好時機，也是忙碌工作中「強制關機」的時間，不管再忙都要起來活動筋骨、休息一下。

瑞典「職涯」雜誌（Arbetsliv）報導，隆德大學（Lund University）公共衛生博士耶勒特森（LinaEjlertsson）的研究發現，Fika對員工的感覺有很大的影響，Fika讓每個人有機會喘口氣，且若員工願意跟其他人共度一段時間，也能讓職場中的人際關係更緊密。

中央社記者在上班時間拜訪瑞典新創公司AlfaTeknikPartner，時間接近上午9時30分，他們開始準備Fika，泡咖啡、拿出麵包與起司。時間一到，大家聚集在被變身為臨時咖啡廳的會議室裡開始Fika。

短短半小時內笑聲不斷，聊天內容包羅萬象，大家看起來很放鬆，跟剛才在辦公室裡的專注緊張很不一樣。

在許多外國人眼中，瑞典人這種每天2次Fika的行為看起來就是「偷懶」、「效率不彰」的表現。

Alfa TeknikPartner公司創辦人之一班特森（MagnusBengtsson）告訴中央社，Fika對職場來說很重要，工作時間內很少能真的互相認識，Fika時大家能聊工作以外的事情，是一個很好的凝聚團隊的方法。

他認為，工作中能抽出一小段平靜的時間享用咖啡對職場有益，尤其是在緊張、壓力大的時候這樣做更是需要，因在這段時間比較能夠觀察同事的狀態，若有人工作太多、壓力太大也比較能提供協助，畢竟人通常不善於求助，或有人經常缺席Fika就知道可能需要關心。

員工瓊生（Elliot Jonsson）表示，Fika很重要，因為這是一個跟大家相處的時間，不只是一起工作。他認為，工作中一定要不時地暫停、休息一下，若工作時間太長產出的品質會比較差，他認為Fika能讓工作品質提升，所以很少錯過Fika。