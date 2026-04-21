中東衝突推升生活成本 泰國曼谷嘟嘟車司機：比疫情難熬

中東衝突推升能源價格，導致泰國民眾的生活成本持續上升，特別是靠遊客維生的嘟嘟車司機和賣水果的小販感受最為明顯。他們表示，感覺民眾愈來愈不願花錢消費，更有人形容現在的日子比疫情期間更難熬。

嘟嘟車（Tuk-Tuk）一詞源自引擎發動的聲音，泛指在曼谷等地的三輪小型卡車。車身小的設計便於穿梭窄巷，色彩繽紛的外型更讓嘟嘟車成為泰國的觀光標誌。

今年73歲、開了40多年嘟嘟車的素塔（SuthatSitthichan）表示，平常一天能賺1000至2000泰銖（約新台幣982至1964元），自中東爆發戰爭後，現在一天只賺100、200泰銖，並說：「現在一天能賺到1000泰銖，就像中樂透一樣！」

素塔向中央社表示，平常在娜娜區（Nana）載客的他明顯感覺街上人變少、客人也減少，為了增加收入，有時還得兼職騎摩托計程車賺錢。

他補充說，現在不只是客人變少，塞車更為嚴重，燃料價格也持續上漲，「以前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，至少路上不塞車，也還有人送食物，現在什麼都變貴，卻沒有人幫忙」。

另一名也在娜娜區（Nana）載客的嘟嘟車司機賈克拉帕（Jakkraphat Sitthichan）也表示，中東衝突爆發前，一天的收入大約介於1000至1500泰銖之間，現在連200泰銖都沒有，收入少了約8至9成。

曼谷娜娜區是中東遊客赴泰旅遊的熱門地點，近年更形成阿拉伯社群據點，當地有許多中東餐廳和專營阿拉伯遊客的店家。自從中東衝突升高後，來自中東的遊客銳減，導致該區域變得冷清，數輛嘟嘟車停在路邊逾半小時，仍無乘客上門，司機彼此靠聊天打發時間。

泰國三輪車協會（Association of Three-WheeledVehicle Drivers）發言人瓦萊提普（WalaithipSornsamneuk）指出，嘟嘟車雖主要使用瓦斯，不會直接受油價上漲影響，但戰爭帶來的連鎖效應已經反映在所有成本上。

她向中央社解釋，民眾現在因擔心經濟而不敢進行不必要的消費，因此會避免搭乘嘟嘟車。雖然觀光客未明顯減少，但泰國人和外國人都開始縮減支出。

瓦萊提普直言，「嘟嘟車司機的日子很不好過」，並說：「現在（他們的收入）只剩下過去2到3成。」她補充，「疫情時大家待在家裡，但物價並非像現在這樣上漲，人們正面臨四面八方而來的壓力」。

不只司機抱怨收入變差，曼谷街頭的水果攤也感受到衝擊。經營16年的水果攤販普拉蒙（PramuanSomsanae）說，過去每天收入有4500泰銖，如今只剩約4000泰銖，約少500泰銖，並強調這只是收入並非淨利。

普拉蒙告訴中央社，自從戰爭爆發後，生意明顯下滑，「以前晚上10點就能收攤，現在得賣到11點、甚至午夜，才能補回一些收入」。

曼谷郵報（Bangkok Post）20日前引述經濟學家指出，若中東衝突持續，泰國今年經濟成長可能只剩0%到1.5%，第二季通膨則可能升至3%到4%，泰國恐陷入輕微停滯性通膨。低收入族群未來幾個月可能會進一步縮減支出，街邊市場和小商販將首當其衝。

泰國三輪車協會發言人瓦萊提普表示，司機並不期待政府能壓低油價或物價，但希望政府能提供更實際的協助，例如補助司機更換老舊車輛，並汰換為電動車。