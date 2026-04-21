菲律賓女子潛水拍照遇巨型鯨鯊 網友：足夠講一輩子

霍士新聞4月20日報導，近日菲律賓一名女子在潛入大海拍攝時，意外遇上一條巨型鯨鯊，還與牠「擦肩而過」，所幸最終有驚無險，並未造成受傷。相關的片段其後在網上瘋傳，有網友看後直呼：這畫面「足夠講一輩子！」

從網上的片段可見，女子起初一心沉浸在潛水美景中，用影像記錄其潛水畫面，絲毫沒有注意到身後的巨型鯨鯊正悄悄靠近，直到鯨鯊蹭到她的腿部與肩膀後，她才終於猛然反應過來，嚇得立刻浮上水面。

鯨鯊是現存體型最大的魚類，常年生活在熱帶海域中，經常出現在泰國、紅海、馬爾地夫、西澳、巴西、南非蘇達瓦那灣、墨西哥女人島、馬來西亞西部等地；牠們主要以浮遊生物為食，其通常性情溫和、不具備攻擊性。

有關片段在網上瘋傳，旋即引起網友熱議，有人直接代入鯨鯊視角調侃：「讓開，妳阻了我的去路啦」，還有人開玩笑補刀：「追尾要負全責！」

A woman in the Philippines got an unexpected surprise when a massive whale shark approached unnoticed and nudged her arm while she posed for underwater photos. pic.twitter.com/1kn3LCzwoK — Fox News (@FoxNews) April 19, 2026

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文章授權轉載自《香港01》