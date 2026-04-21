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熊本阿蘇火山口直升機殘骸 日環境署要求營運商移除

中央社／ 東京21日專電
日本熊本縣阿蘇地區1月發生觀光直升機墜落事故，造成機上2名台灣籍觀光客、1名日籍駕駛喪生，機體殘骸已在阿蘇中岳火山口內尋獲。 美聯社
日本熊本縣阿蘇地區1月發生觀光直升機墜落事故，造成機上2名台灣籍觀光客、1名日籍駕駛喪生，機體殘骸已在阿蘇中岳火山口內尋獲。 美聯社

日本熊本縣阿蘇地區1月發生觀光直升機墜落事故，造成機上2名台灣籍觀光客、1名日籍駕駛喪生，機體殘骸已在阿蘇中岳火山口內尋獲。日本環境省已正式要求營運公司「匠航空」負責機體移除，相關單位持續研議具體作業方式。

讀賣新聞報導，由阿蘇地方政府、警方及環境省組成的「阿蘇火山防災會議協議會」昨天召開會議，約30人出席，以非公開方式進行。

阿蘇市當局會後接受採訪表示，營運公司「匠航空」與一家土木工程業者已於14日前分別提交計畫書，環境省15日正式要求「匠航空」負責機體移除。

據了解，兩項方案作業方式不同，「匠航空」提案派人接近機體作業，民間業者則提出用特殊重型機具遠端操作。如果採用無人重機方案，將允許進入平時因火山氣體濃度與風向危險性而被禁止進入的區域。

會議中確認，將繼續研議如何移除，同時決定通往火口觀景區的收費道路將持續封閉，以確保安全。

這架觀光直升機於1月20日上午11時左右失聯，之後在阿蘇中岳第一火山口內發現嚴重毀損的機體。當地消防單位2月18日表示，在機體周邊確認疑似為男性駕駛以及2名台灣觀光客的身影。

由於事故現場環境極端惡劣，火山口壁部分區域超過攝氏100度，當局在取得家屬諒解後，放棄派人進入火山口。至於後續移除作業是否能帶出遺體，須看屆時狀況而定。

阿蘇 日本 觀光

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