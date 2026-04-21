雪山下艷麗花海 加拿大最大鬱金香節展現冰火奇觀

提到鬱金香，多數人腦海第一個浮現的是荷蘭，然而加拿大卑詩省的哈里森鬱金香節也令人震撼，1400萬株色彩斑斕的鬱金香在風中搖曳，搭配白雪皚皚山景，頗有冰火交疊之美。它不僅是加拿大最大的鬱金香節，也曾被選為「全球最佳Instagram鬱金香農場」。

哈里森鬱金香節（Harrison Tulip Festival）位於卑詩省艾加錫鎮（Agassiz），距離溫哥華以東125公里，由奧諾斯家族（Onos Family）一手打造。佔地45英畝園區內，種植了150種不同品種的鬱金香，除顏色多樣外，還有蕾絲邊、重瓣，流蘇，鸚鵡形及綠花形等珍稀品種，搭配芬芳的風信子與明艷水仙點綴其中。

凱特‧奧斯諾（Kate Onos）對中央社介紹，先生戴夫（Dave）一家人早年從荷蘭移民加拿大，90年代開始經營鬱金香田，最初只是為了向經銷商供應鮮花和球莖，2006年首度開放花田，讓遊客親身感受令人歎為觀止的美景。

20年來，哈里森鬱金香節從一個單純的花田展示活動發展成多樣化的節慶盛會，成功為艾加錫鎮打出鬱金香旅遊的美名，2024年還在荷蘭舉辦的世界鬱金香峰會（World Tulip Summit）榮膺「全球最佳Instagram鬱金香農場」。

她說，今年適逢鬱金香節20周年，規模特別盛大，除了高達1400萬株鬱金香交織成繽紛花海外，還推出一些新亮點，例如首設夜間花園，把4英畝的精品花園區幻化為閃耀的仙境，透過燈飾營造魔幻氛圍；也結合當地的農夫、工藝家、烘焙師、釀酒師、教育工作者等，共同營造環保生態圈，帶領遊客深度體驗大自然。

即使不開車到郊區賞花，這個季節的溫哥華公園和景點內也都常見鬱金香，特別是慈濟愛心農園種植了1萬株鬱金香，免費開放供民眾觀賞，成了熱門打卡地。

負責鬱金香園的志工郭亮君對中央社說，這1萬株全都是志工們親手栽種、除草、灌溉下的成果。「農作真的是一門大學問，鬱金香長得好不好，包括球莖保存、種植深度、照護方式和天候配合等都很重要，今年初有些獨特品種的球莖被老鼠吃了，我們都好難過。」

一對父女Alex和Ariya看到滿園繽紛的鬱金香非常興奮與感動，他們對中央社說，自家花園裡也種了一些花卉，深知栽花護花有多不容易。

加拿大人愛鬱金香，除了美麗外，也有一段感人的故事。

二戰期間，荷蘭皇室逃亡至加拿大避難，1943年1月，荷蘭的朱麗安娜公主（Princess Juliana）懷胎十月即將臨產，根據荷蘭法律，只要是在其他國家出生的孩子就不能算是荷蘭皇族，加拿大政府知悉後，隨即通過法案，把渥太華市立醫院一間產房主權送給荷蘭，讓公主順利生下第三個女兒瑪格麗特。當年加拿大軍人也在荷蘭土地協助對抗德軍，共有5000多名加軍不幸陣亡。

戰後荷蘭每年都向加拿大贈送鬱金香球莖，感謝加拿大情義相助，象徵兩國友誼永不動搖。