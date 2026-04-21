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日本連鎖涮涮鍋肉片薄到透光 公司認錯坦承未符標準

中央社／ 記者戴雅真東京21日專電

日本涮涮鍋連鎖品牌「涮乃葉」最近因為提供的肉片「刀工太厲害」，薄到可以透出托盤的顏色，在日本社群網站瘋傳。母公司雲雀餐飲集團（Skylark Holdings）公關部門接受日媒訪問表示，確實發現部分門市提供的肉片未符合供應標準，對此深表歉意。

社群媒體引發關注的是顧客上傳的「豬里肌」肉片。從照片可見，擺放在黑色托盤上的肉片薄如蟬翼，甚至可以透出托盤的顏色，如同隱形一般。這則貼文一出，引發多名網友分享類似經驗，「隱形豬肉片」、「隱形牛肉片」的照片持續擴散。

有網友笑說，「這就是傳說中的夢幻食材」、「薄成這樣還不會破，這才叫技術」；還有網友說，「這樣要吃到飽，洗碗量會暴增吧。」

J-CAST News報導，雲雀餐飲集團公關20日回應，「我們已經確認，部分門市沒有依照原本規定的肉品提供標準進行供應。」

公司說明，提供的肉品是整塊進貨之後，到各門市進行切片，並且設有能讓顧客在涮涮鍋中品嚐到最佳口感的「最適當切片厚度標準」，而此次的問題在於「部分商品沒有達到標準」。

公司表示，「對於一直以來支持本公司的顧客，提供了不符期待的商品，對此深感抱歉」，並承諾會重新在各門市落實供應標準，加強確認商品品質。

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