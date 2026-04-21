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法名師打造奢華蛋糕 婚禮預算未滿3700萬不接

中央社／ 巴黎20日綜合外電報導
法國烘焙名師布蘭-泰勒（Bastien Blanc-Tailleur）。法新社
法國烘焙名師布蘭-泰勒（Bastien Blanc-Tailleur）。法新社

要比暱稱J-Lo的珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）更吸睛並非易事，但不久前一場邀她到場獻唱的印度婚禮，眾人的目光恐怕還真不是這位好萊塢影歌雙棲女星，而是婚宴中精美無比的蛋糕。

去年11月那場廣邀500名賓客的婚禮，出自法國烘焙名師布蘭-泰勒（Bastien Blanc-Tailleur）、高達數公尺的多層結婚蛋糕成為話題焦點。布蘭-泰勒的蛋糕與時尚高級訂製服如出一轍：獨一無二、純手工、且要投入大量的時間和金錢。

34歲的布蘭-泰勒告訴法新社，他的團隊「幾乎不接總預算低於100萬歐元（約新台幣3760萬元）的婚禮案」。

去年11月那場印度婚禮據報耗資670萬美元（約新台幣2.1億元），珍妮佛羅培茲據說酬勞就200萬美元。

布蘭-泰勒雖婉拒透露自己蛋糕的行情，但說他最「親民」的客製蛋糕從2萬歐元（約新台幣75萬元）起跳，而更華麗的代表性作品則是這個價錢的好幾倍。

去年11月的那場印度婚禮共訂製了5個蛋糕：主蛋糕以糖霜雕塑出層層綻放的蘭花、大象以及圓頂涼亭；另有兩個蛋糕是專為家屬準備，還有兩座蛋糕則是從天花板懸吊降下。

這項作品估計共耗費3500小時完成。布蘭-泰勒說：「這大概已經到了我們能力的極限，這也是我最驕傲的幾個案子之一。」

布蘭-泰勒的全職團隊僅有10人，一年僅能製作約20至25個蛋糕，而中東王室、美國顯赫富豪及歐洲貴族，都在搶他的服務。

● 戰爭衝擊全球富豪婚禮

而美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，引發波及整個中東的區域衝突後，也讓部分客戶原本規劃妥當的婚禮出現變數。

「很多婚禮都延期到明年甚至後年」，他對法新社說，「有些原本要在以色列、黎巴嫩或沙烏地阿拉伯舉行的婚禮，現在改到法國舉辦。」

除了地緣政治，布蘭-泰勒在創業的8年間也克服不少挑戰，包括2020至2021年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，以及將嬌貴的蛋糕運往頂級城堡或飯店會場所面臨的物流難題等。

● 傳承18世紀工藝 堅持不靠AI

布蘭-泰勒的工藝傳承自1700年代的法國傳統。他的設計全透過巧手畫在白色卡紙上。他對人工智慧（AI）與過度寫實的電腦渲染不屑一顧，認為那會抹煞人們親眼見到成品時的驚喜。

布蘭-泰勒熱衷收藏蝴蝶、貝殼、石頭及跳蚤市場的雕刻品，他估計自己有2000到3000個不同模具，用來製作原型及最終的糖霜模型。

他透露「做花最花時間」，從玫瑰、蘭花到繡球花，全都要依照婚禮的主題板逐層手捏製成。

如此高強度的工作，外加他多半會親自出席顧客的婚禮，讓布蘭-泰勒幾乎沒有私人時間。

他坦承自己「已經訂婚4年」，至今還沒訂下自己的婚期。

法國烘焙名師布蘭-泰勒（Bastien Blanc-Tailleur）。法新社
法國烘焙名師布蘭-泰勒（Bastien Blanc-Tailleur）。法新社

法國烘焙名師布蘭-泰勒（Bastien Blanc-Tailleur）。法新社
法國烘焙名師布蘭-泰勒（Bastien Blanc-Tailleur）。法新社

法國烘焙名師布蘭-泰勒（Bastien Blanc-Tailleur）。法新社
法國烘焙名師布蘭-泰勒（Bastien Blanc-Tailleur）。法新社

法國 印度 好萊塢

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