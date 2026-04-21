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德嬰兒食品HiPP被下毒歐洲大回收 曾遭威脅疑涉勒索

世界日報／ 編譯中心／綜合20日電
德國嬰兒食品HiPP品牌供應商部分產品遭人投毒，宣布在歐洲大面積回收有關產品。（美聯社）
德國嬰兒食品HiPP品牌供應商部分產品遭人投毒，宣布在歐洲大面積回收有關產品。（美聯社）

德國嬰幼兒食品製造商喜寶（HiPP）19日確認其在歐洲銷售的部分瓶裝嬰兒食品被攙老鼠藥，包括最新發現有捷克和斯洛伐克兩國的同類產品受影響，已展開全線回收。HiPP 17日晚宣布從奧地利展開同類大規模回收，稱因無法排除當地的「HiPP胡蘿蔔/馬鈴薯-190克」蔬菜蓉產品有否遭人惡意投毒，若誤食可能致命。

綜合媒體報導，HiPP最初的回收行動因一名男顧客報告所購產品有問題而觸發，其後發現當中含有毒物質。至18日，奧地利警方確認當地一瓶「HiPP胡蘿蔔/馬鈴薯-190克」中有老鼠藥。HiPP同日稱事件涉及「外部犯罪」干擾全球連鎖超市斯巴（SPAR）基於奧地利的發貨渠道，產品本身的製作流程沒問題。

奧地利國家食品局表示，目前在奧地利東部一家SPAR超市，以及在鄰國捷克的兩家特易購(Tesco)超市，都發現了受污染的食品罐。

SPAR超市19日指已在所有國家店舖下架HiPP瓶裝食品，包括奧地利、斯洛維尼亞、匈牙利、克羅埃西亞和義大利北部等。

有奧媒報導，HiPP此前曾接獲威脅稱會對其產品投放老鼠藥，不排除事件涉及勒索。

奧地利當局發指引，呼籲消費者留意所購的HiPP瓶裝嬰兒食品瓶底是否貼有帶紅色圓圈的白色辨識標籤、瓶蓋有否破損或打開、內容物有否散發異味。

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