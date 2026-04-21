墨西哥金字塔遺址槍擊案數傷 1加拿大女性亡 兇嫌自殺

德國嬰幼兒食品製造商喜寶（HiPP）19日確認其在歐洲銷售的部分瓶裝嬰兒食品被攙老鼠藥，包括最新發現有捷克和斯洛伐克兩國的同類產品受影響，已展開全線回收。HiPP 17日晚宣布從奧地利展開同類大規模回收，稱因無法排除當地的「HiPP胡蘿蔔/馬鈴薯-190克」蔬菜蓉產品有否遭人惡意投毒，若誤食可能致命。

2026-04-21 14:20