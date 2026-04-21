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墨西哥金字塔遺址槍擊案數傷 1加拿大女性亡 兇嫌自殺
墨西哥相關當局指出，墨西哥首都墨西哥城（Mexico City）熱門旅遊景點特奧蒂瓦坎（Teotihuacan）金字塔景區，20日發生槍擊案，一名男子在特奧蒂瓦坎（Teotihuacan）金字塔遺址持槍殺害一位加拿大女性，並造成數人受傷，兇嫌之後自盡身亡。
中央社引述路透報導，據現場畫面顯示，一名持槍男子從其中一座金字塔頂部開槍，但目前尚無更多細節。墨西哥安全當局表示，傷者正接受治療。
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，正在與加拿大大使館就槍擊事件保持聯繫。加拿大外交部尚未回覆置評請求。
墨西哥正與美國、加拿大共同籌辦2026年世界盃，預計將吸引數百萬外國遊客，旅遊和文化景點的安全問題備受關注。
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