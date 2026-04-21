雅加達大規模移除垃圾魚 小販低價混魚肉引食安關注

印尼水域正遭受俗稱「垃圾魚」的琵琶鼠魚嚴重入侵，雅加達省政府17日展開大規模清零計畫；另媒體今天揭露許多販售燒賣的路邊攤販為降低成本把琵琶鼠魚肉混入土魠魚，引起食安關注，政府官員表示會採取行動。

「羅盤報」（Kompas）報導，雅加達省政府17日啟動全面捕撈行動，省長阿農（Pramono Anung）親自挽袖參與捕撈作業，在轄下5大行政區內清除總重量達6.98公噸、約6萬8880隻琵琶鼠魚，捕獲的魚隻均採取就地掩埋方式銷毀。

依印尼檢疫局報告，源自於南美洲的琵琶鼠魚早期作為觀賞魚引進印尼，後因飼主棄養進入自然水域；琵琶鼠魚具備極強的環境耐受力，能於高度污染且缺氧的河流中生存，加上在印尼生態系中缺乏鱷魚或大型鳥類等天敵，使其數量呈爆炸式增長。

阿農表示，琵琶鼠魚已占據雅加達河川約6成的生物總量，不僅大量掠奪本土魚類的魚卵、破壞原有生態平衡，更因其喜歡在河岸鑽洞築巢的習性，導致堤防結構受損而引發潰堤風險，嚴重威脅河川的排水效率與都市防洪安全，成為印尼亟待解決的環境治理難題。

雅加達糧食安全與漁業局局長哈蘇東安（Hasudungan A. Sidabalok）補充，捕撈的琵琶鼠魚於高度污染的河底泥層活動，體內蓄積極高濃度汞、鉛等重金屬及農藥殘留，長期食用恐導致神經系統損傷或癌症；除非來自純淨可控的養殖環境，不宜加工食用。

針對近期部分攤販把琵琶鼠魚混入土魠魚作為燒賣的加工原料的傳聞，「羅盤報」今天報導，1名在雅加達執業25年的燒賣小販旺迪（Wandi）證實，有許多同行因成本考量使用琵琶鼠魚肉。

他表示，相比於每公斤接近10萬印尼盾（約新台幣183元）的土魠魚，琵琶鼠魚僅需2萬5000印尼盾（約新台幣45元），在印尼經濟壓力與原材料價格飛漲情況下，對小販而言價差極大。對此，哈蘇東安表示關切，指出政府將為這些攤販提供指導並採取行動。

此外，印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，印尼伊斯蘭教士理事會（Majelis Ulama Indonesia）針對政府大規模捕撈琵琶鼠魚的執行方式提出批評，指出雖然清除入侵種符合伊斯蘭教保護生態的宗教精神，但現行將捕獲的魚隻「直接活埋」的做法違反伊斯蘭教的「善待萬物」原則及動物福利，造成生物不必要的痛苦。

阿農近日回應，目前作法為控制入侵種最直接的手段，擬邀請相關領域專家共同研議，未來於雅加達及印尼其他區域採取更為人道且符合宗教規範的處理方式。