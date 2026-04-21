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洛桑運動聚焦轉化城市 盼跨宗派合作關懷
全球福音訊息要從城市開始傳揚！隨著全球都市化快速發展，城市在人口聚集與文化形塑上發揮關鍵作用，洛桑福音運動決定倡議以城市為全球宣教的重要目標，期望教會將城市視為救贖計畫的一部分，透過祈禱與社區服務追求公共福祉與繁榮，並以跨宗派合作服務社會。
洛桑運動聚焦城市
《今日基督教》報導，洛桑運動正積極呼籲全球教會將宣教重心轉向城市，因為快速的都市化已使其成為傳播福音的重要基地，尤其城市不僅是人口稠密的中心，更是文化形塑與資源匯聚的樞紐，對周邊地區具有深遠的影響力。
面對非洲與亞洲都市化的浪潮，教會應透過跨宗派合作與實踐社會關懷，以合一的方式為城市服事，並透過深入了解當地的歷史與挑戰，基督徒能更有效地在科技、藝術與貧困社區等不同面相發揮影響力。
城市宣教服事社區
《洛桑運動》指出，城市不僅是人口密集中心，更是塑造文化、經濟與技術的樞紐，具備擴張信仰影響力的重要潛力。對此，透過聖經中不同城市的記載，不僅作為可收割的禾場，更是在耶穌的名下要被關愛、服事與更新的社區。
這項宣道倡議鼓勵信徒視城市為實踐大使命的策略核心，藉由轉化都市中心來推動全球福音運動。作者建議，教會還應轉向跨宗派合作，並透過實際服務來建立社會公信力。
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