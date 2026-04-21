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地球亮度持續增強 全球光污染區域不均

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
科學家透過分析百萬張衛星影像，發現地球人造光源在2014年至2022年間增長約16%。（Photo by NASA on Unsplash under C.C License）
科學家透過分析百萬張衛星影像，發現地球人造光源在2014年至2022年間增長約16%。（Photo by NASA on Unsplash under C.C License）

地球夜晚變得更明亮！NASA資助研究指出，科學家透過分析百萬張衛星影像，發現地球人造光源在2014年至2022年間增長約16%，全球光度的變化也呈現顯著的區域不均衡。如今，該研究不僅揭示光污染的地球演變，也成為監測全球經濟、能源浪費與環境安全的重要指標。

人造光源區域不均

衛報》報導，美國太空總署 (NASA) 資助康乃狄克大學的研究顯示，地球在過去十年間的人造光亮度持續增長，但呈現出不穩定的波動態勢。對此，研究人員透過分析百萬張衛星影像發現，儘管全球光害範圍擴張，但部分地區在夜間反而變暗，例如：歐洲多國因能源效率政策而降低光亮，委內瑞拉則因經濟崩潰導致電力失靈。

然而，亞洲地區的亮度增幅最為可觀，其反映出城市開發的繁榮步調。如今，這項研究生動地描繪人類活動如何透過光影變化即時重塑地球景貌，專家也將這種明暗交替的現象形容為「地球的心跳」。

全球能源重要指標

NDTV》報導，全球人造光源在2014年至2022年間增長了約16%，並揭示了全球光照如何受到工業發展、地緣政治衝突以及肺炎疫情的影響，而這項數據不僅反映光害的擴張，也成為觀察人類經濟活動與能源使用的重要指標。

儘管地球整體變得更加明亮，但不同地區的變化趨勢並不一致。專家強調，這項研究對於理解能源使用及減少浪費至關重要，同時也有助於制定與經濟及環境安全的決策。

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