15歲少女粉絲請他「隔天再打來」後癌逝…馬斯克親回問題清單
一名15歲女孩莉芙（Liv Perrotto）10歲時確診癌症，從此開始與病魔對抗，而她的「太空夢」成為這些黑暗日子裡的一束光。
莉芙的媽媽在美國知名媒體人格林．貝克（Glenn Beck）的網站上闡述，莉芙住院接受化療期間，醫院介紹了SpaceX的一項任務：靈感4號（ Inspiration4），是世界上首個全部由平民執行的載人飛行任務。經由幾番聯絡，靈感4號指揮官賈里德（Jared Isaacman）邀請莉芙一家前往觀看發射，並寄送靈感4號的裝備和SpaceX周邊給莉芙。
莉芙媽媽形容，那趟旅程成為莉芙生命中最珍貴的禮物之一，「在她最需要的時候，那次旅行給了她希望」。隨後莉芙經歷大大小小的檢查與手術，病況趨於穩定，SpaceX還邀請莉芙為北極星黎明號任務（Polaris Dawn Mission）設計零重力指示器（Zero-Gravity Indicator，通常為輕巧玩偶，用於顯示太空船進入無重力狀態的懸浮物）。莉芙以SpaceX創辦人馬斯克的愛犬為靈感，設計了一隻柴犬玩偶，命名為「小行星」，小行星最後成功飛向太空完成任務。賈里德和SpaceX北極星計畫醫療團隊也與莉芙一家與成為朋友，經常關心莉芙近況，給予支持和鼓勵。
然而莉芙的癌症復發了，再次回到無止盡的檢查、化療、手術，病況明顯惡化，最後莉芙選擇返家安寧照護。莉芙最大的夢想是見到馬斯克，而他也答應在下一次星艦發射時與莉芙會面，某天晚上，莉芙媽媽接到馬斯克來訊，說可以安排通話，但莉芙當時太累了，要馬斯克明天再打，這通電話卻永遠無法接通，莉芙過世了。
莉芙生前寫下了許多想問馬斯克的問題，可惜未能親耳聽到回覆。格林．貝克將這些問題發布在X上，而馬斯克每一題都回了，並承諾將莉芙設計的柴犬玩偶「小行星」變成SpaceX 的吉祥物。
|莉芙的問題
|馬斯克的回答
|1. Are you going to make your own phone?
你打算製造自己的手機嗎？
|No
不
|2. Are you expanding the Tesla Diner to new areas?
你會將特斯拉餐廳擴展到新區域嗎？
|Yes
會
|3. Will there be any new games with any upcoming Tesla updates?
未來的特斯拉更新會有新遊戲嗎？
|Yes
會
|4. What is your favorite anime?
你最喜歡的動漫是什麼？
|Your Name
《你的名字》
|5. Have you ever been to Japan? What was your favorite place/thing there?
你去過日本嗎？在那裡最喜歡的地方或事物是什麼？
|Yes, a several times. Kyoto. teamLab.
去過好幾次。京都。teamLab。
|6. Do you know who Hatsune Miku is?
你知道初音未來是誰嗎？
|Yes
知道
|7. Was Ani inspired from Misa from Death Note?
Ani 的靈感是來自《死亡筆記本》的彌海砂嗎？
|Yes
是
|8. Can you make Asteroid the mascot for SpaceX?
你能讓「小行星」變成SpaceX 的吉祥物嗎？
|Ok
好
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