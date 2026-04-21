15歲少女粉絲請他「隔天再打來」後癌逝…馬斯克親回問題清單

一名15歲女孩莉芙（Liv Perrotto）10歲時確診癌症，從此開始與病魔對抗，而她的「太空夢」成為這些黑暗日子裡的一束光。

莉芙的媽媽在美國知名媒體人格林．貝克（Glenn Beck）的網站上闡述，莉芙住院接受化療期間，醫院介紹了SpaceX的一項任務：靈感4號（ Inspiration4），是世界上首個全部由平民執行的載人飛行任務。經由幾番聯絡，靈感4號指揮官賈里德（Jared Isaacman）邀請莉芙一家前往觀看發射，並寄送靈感4號的裝備和SpaceX周邊給莉芙。

莉芙媽媽形容，那趟旅程成為莉芙生命中最珍貴的禮物之一，「在她最需要的時候，那次旅行給了她希望」。隨後莉芙經歷大大小小的檢查與手術，病況趨於穩定，SpaceX還邀請莉芙為北極星黎明號任務（Polaris Dawn Mission）設計零重力指示器（Zero-Gravity Indicator，通常為輕巧玩偶，用於顯示太空船進入無重力狀態的懸浮物）。莉芙以SpaceX創辦人馬斯克的愛犬為靈感，設計了一隻柴犬玩偶，命名為「小行星」，小行星最後成功飛向太空完成任務。賈里德和SpaceX北極星計畫醫療團隊也與莉芙一家與成為朋友，經常關心莉芙近況，給予支持和鼓勵。

然而莉芙的癌症復發了，再次回到無止盡的檢查、化療、手術，病況明顯惡化，最後莉芙選擇返家安寧照護。莉芙最大的夢想是見到馬斯克，而他也答應在下一次星艦發射時與莉芙會面，某天晚上，莉芙媽媽接到馬斯克來訊，說可以安排通話，但莉芙當時太累了，要馬斯克明天再打，這通電話卻永遠無法接通，莉芙過世了。

莉芙生前寫下了許多想問馬斯克的問題，可惜未能親耳聽到回覆。格林．貝克將這些問題發布在X上，而馬斯克每一題都回了，並承諾將莉芙設計的柴犬玩偶「小行星」變成SpaceX 的吉祥物。