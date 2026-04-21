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15歲少女粉絲請他「隔天再打來」後癌逝…馬斯克親回問題清單

聯合新聞網／ 綜合報導
15歲女孩莉芙與她設計的零重力指示器「小行星」。圖／擷取自X @glennbeck
15歲女孩莉芙與她設計的零重力指示器「小行星」。圖／擷取自X @glennbeck

一名15歲女孩莉芙（Liv Perrotto）10歲時確診癌症，從此開始與病魔對抗，而她的「太空夢」成為這些黑暗日子裡的一束光。

莉芙的媽媽在美國知名媒體人格林．貝克（Glenn Beck）的網站上闡述，莉芙住院接受化療期間，醫院介紹了SpaceX的一項任務：靈感4號（ Inspiration4），是世界上首個全部由平民執行的載人飛行任務。經由幾番聯絡，靈感4號指揮官賈里德（Jared Isaacman）邀請莉芙一家前往觀看發射，並寄送靈感4號的裝備和SpaceX周邊給莉芙。

莉芙媽媽形容，那趟旅程成為莉芙生命中最珍貴的禮物之一，「在她最需要的時候，那次旅行給了她希望」。隨後莉芙經歷大大小小的檢查與手術，病況趨於穩定，SpaceX還邀請莉芙為北極星黎明號任務（Polaris Dawn Mission）設計零重力指示器（Zero-Gravity Indicator，通常為輕巧玩偶，用於顯示太空船進入無重力狀態的懸浮物）。莉芙以SpaceX創辦人馬斯克的愛犬為靈感，設計了一隻柴犬玩偶，命名為「小行星」，小行星最後成功飛向太空完成任務。賈里德和SpaceX北極星計畫醫療團隊也與莉芙一家與成為朋友，經常關心莉芙近況，給予支持和鼓勵。

然而莉芙的癌症復發了，再次回到無止盡的檢查、化療、手術，病況明顯惡化，最後莉芙選擇返家安寧照護。莉芙最大的夢想是見到馬斯克，而他也答應在下一次星艦發射時與莉芙會面，某天晚上，莉芙媽媽接到馬斯克來訊，說可以安排通話，但莉芙當時太累了，要馬斯克明天再打，這通電話卻永遠無法接通，莉芙過世了。

莉芙生前寫下了許多想問馬斯克的問題，可惜未能親耳聽到回覆。格林．貝克將這些問題發布在X上，而馬斯克每一題都回了，並承諾將莉芙設計的柴犬玩偶「小行星」變成SpaceX 的吉祥物

莉芙的問題馬斯克的回答
1. Are you going to make your own phone?
你打算製造自己的手機嗎？		No
2. Are you expanding the Tesla Diner to new areas?
你會將特斯拉餐廳擴展到新區域嗎？		Yes
3. Will there be any new games with any upcoming Tesla updates?
未來的特斯拉更新會有新遊戲嗎？		Yes
4. What is your favorite anime?
你最喜歡的動漫是什麼？		Your Name
《你的名字》
5. Have you ever been to Japan? What was your favorite place/thing there?
你去過日本嗎？在那裡最喜歡的地方或事物是什麼？		Yes, a several times. Kyoto. teamLab.
去過好幾次。京都。teamLab。
6. Do you know who Hatsune Miku is?
你知道初音未來是誰嗎？		Yes
知道
7. Was Ani inspired from Misa from Death Note?
Ani 的靈感是來自《死亡筆記本》的彌海砂嗎？		Yes
8. Can you make Asteroid the mascot for SpaceX?
你能讓「小行星」變成SpaceX 的吉祥物嗎？		Ok

馬斯克 SpaceX 癌症 太空 吉祥物 柴犬 手術 化療

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