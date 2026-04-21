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東京羽田機場系統故障影響逾萬人 安檢區塞爆排隊登機旅客
東京羽田機場航空管制系統今清晨故障，造成日本國內線航班取消及延誤；現系統雖已恢復，但安檢區目前僅放行12時以前起飛的航班旅客，要消化機場等候的旅客，還要花一段時間。
國土交通省東京空港事務所表示，當地時間21日上午7時15分起，羽田機場起降大量延誤。航管系統於7時半已經正常，但至上午9時仍有部分航班無法辦理登機等。機場安檢區的電子看板打出：登機手續暫時停止。第2航廈安檢開放10時前起飛的旅客入內，中午12時之後的旅客則暫停登機手續。現場大批人潮等待辦理登機。
全日空表示有12個國內線航班取消、影響約2100人；其餘為班機延後起飛。日本航空表示，航管系統於上午6時半發生故，上午9時左右有12個航班取消、2415人的行程受影響，約40航班延誤、5千人行程被打亂。預估接下來航班還會混亂一段時間。
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