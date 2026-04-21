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15歲少女蒙眼等驚喜！慘遭2未成年閨密殘忍殺害 法院輕判惹公憤

香港01／ 雷思麗／報導
非新聞當事者。示意圖／AI生成
非新聞當事者。示意圖／AI生成

墨西哥2025年發生一宗駭人命案，15歲少女萊拉（Leyla Monserrat Lares Becerra）被2名年齡相若的女友人誘騙到1間住所，女友人聲稱為她準備了「大驚喜」與男生見面，要她坐在椅子上雙眼蒙布。萊拉不虞有詐笑著照辦，沒想到遭2名女友人用繩索殘忍殺害，再撒上石灰損毀遺體。女友人還拍下行兇過程發布到網路曝光事件。

當地法院近日半判出爐，2名未成年的女友人獲輕判，其中1名兇手只判處2年10個月監禁，另1名兇手更只需要接受11個月監管，並共同賠償5,657披索（約台幣3200元），金額連萊拉的殮葬費一半都沒有，引發社會民眾對青少年刑事司法制度的質疑與憤怒。

「蒙眼驚喜」成死亡陷阱　15歲少女被好友勒斃

據《ETtoday新聞雲》、《鏡報》報導，2025年9月25日，15歲少女萊拉（Leyla Monserrat Lares Becerra）被2名女友人邀請到一所住宅見面，好友謊稱為萊拉準備了「大驚喜」，安排她與一名男生見面，萊拉坐在椅子上雙眼蒙布，不知死亡悄然逼近。據網傳影片，萊拉毫無戒備，甚至笑著詢問「要見誰」，不料隨後被年僅15歲和13歲的女友人用繩索勒死，埋於後院並以石灰掩蓋。

女友人匿名傳播行兇影片　家屬數月後才獲得證據

女友人更用手機記錄行兇過程，並匿名發布到網路上，影片一度在社交媒體上廣泛流傳。事發第2天，萊拉家人開始尋人，但數月之後，萊拉母親卡門（Carmen Angelica Becerra）才收到殺人影片。

調查結果顯示，萊拉死於「機械性窒息」，通常指因外部物理力量作用於呼吸道或胸腹部，導致呼吸功能受阻而引起的死亡或受傷，常見原因包括扼勒、悶壓等。卡門控訴，「證據是一段影片，裡面記錄她們奪走我女兒生命的過程，她們甚至錄下一切，毀壞我女兒的屍體、在上面灑下石灰，然後把她埋掉」，而由於萊拉遺體損毀嚴重，卡門沒能見到女兒最後一面。

案件三大質疑點：調查未深入、司法程序過簡、「重罪輕判」

據悉，兩名行兇好友在案發前曾與萊拉發生過口角，不斷言語騷擾萊拉，嘲諷她的膚色。調查人員初步判斷，此案可能由青少年情感糾紛產生的矛盾與妒忌引起。但萊拉家屬不認可這個說法，認為警方可能遺漏了其他涉案人員，且案件的背景與動機尚未完全釐清。

2026年3月，依據《青少年綜合刑事司法制度》，當地法院宣判案件結果，15歲行兇者被判處2年10個月監禁，13歲行兇者被判處11個月監管，2人共同支付5,657披索（約台幣3200元）賠償金。卡門認為司法程序過於簡化，不能完整呈現案件細節全貌，質疑司法過於偏袒犯罪的未成年人，損害了受害者合法權益。

案件引起當地社會關注。網民認為法院對兇手的處罰與案件的嚴重、兇殘程度不成正比，質問「法律保護未成年人，誰來保護受害者」，建議修改相關法律，對涉及嚴重暴力犯罪的未成年人提高刑責標準。部份人則建議擴大調查範圍重新調查此案，以免遺漏其他涉案人員。

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文章授權轉載自《香港01》

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