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規模上修至7.7…日本強震出現長周期震動、達「難以站立」等級

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規模上修至7.7…日本強震出現長周期震動、達「難以站立」等級

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
日本20日發生芮氏規模7.7的地震。圖為當天北海道苫小牧的港口外情況。路透
日本20日發生芮氏規模7.7的地震。圖為當天北海道苫小牧的港口外情況。路透

20日下午約4時52分（台灣時間同日下午約3時52分），日本本州東北部「三陸」地區外海發生芮氏規模7.7的極淺地震

這起地震也引發「長周期地震動」（long-period earthquake ground motion）。根據搖晃程度，長周期地震動共分為4個階段，以第4階段最危險。

氣象廳表示，20日在宮城縣北部與秋田縣內陸的南部觀測到第3階段，在青森縣及岩手縣等地觀測到第2階段，並在東京都等1都3縣觀測到第1階段。其中第3階段是「難以站立」。

鑒於長周期地震動的震源深度淺，因此容易發生規模大的地震。

日本總務省當晚7時45分對北海道及青森縣等4縣共近18萬人下達「避難指示」。

日本氣象廳原本宣布這起地震是7.5、震源深度10公里，但之後改為7.7、19公里。被下達避難指示的5個道、縣還有岩手縣、宮城縣和福島縣。

地震 強震 日本

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