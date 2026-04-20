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還沒結束！日本7.5強震引海嘯 氣象廳警告恐有更大波海嘯來襲

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還沒結束！日本7.5強震引海嘯 氣象廳警告恐有更大波海嘯來襲

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本電視螢幕20日播報東北地區發生芮氏規模7.5強震，氣象廳發布海嘯警報。新華社
日本電視螢幕20日播報東北地區發生芮氏規模7.5強震，氣象廳發布海嘯警報。新華社

日本NHK報導，日本東北地區20日芮氏規模7.5強震引發海嘯警報，氣象廳觀測資料顯示，海嘯已抵達岩手縣、北海道、宮城縣和青森縣多地。氣象廳也呼籲民眾盡速往高處撤離。

NHK指出，氣象廳觀測資料顯示，岩手縣大船渡港下午5時21分觀測到海嘯，高度尚在監測中，釜石港則是在下午5時19分觀測到，高度也仍在監測中。岩手縣久慈港在當地時間當天下午5時34分觀測到0.8公尺浪高，宮古下午5時22分觀測到0.4公尺浪高。

NHK指出，有些地區海嘯高度實際上可能超過檢潮所觀測高度，另外海嘯特性在於「最大波」不一定是第一波，從第一波潮位變化觀測到最大波到達，中間甚至可能相隔數小時之久，因此仍不可大意。

海嘯 北海道 日本 NHK

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