日相高市呼籲海嘯警報地區居民撤離 新幹線部分路線一度停駛

日本岩手縣附近海域稍早發生芮氏規模7.5強震，引發日本東北地區沿海大片地區海嘯警報。地震震央在距離三陸海岸約100公里的水域，深度為10公里。

共同社報導，日本氣象廳已對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸及岩手縣發布海嘯警報，預測高度達3公尺的海嘯將立即抵達。氣象廳也對北海道太平洋沿岸東部與西部、青森縣日本海沿岸、宮城縣及福島縣發布海嘯注意報。日本首相高市早苗呼籲海嘯警報對象地區居民撤離至大樓等高處。

讀賣新聞報導，日本東海道新幹線東京和靜岡間一度雙向停駛，於當地時間下午5時7分恢復運行。日本NHK則報導，JR東日本公司指出，受地震引發停電影響，東北新幹線東京至新青森當天當地時間下午5時前停駛。停電路段是宮城縣白石蔵王站至新青森站間。

此外，共同社指出，東京電力公司消息稱，福島第一和第二核電廠均未發現異常。

宮城縣女川核電廠也沒有任何異常情況，電廠周圍監測站測得的輻射量並未改變。女川核電廠有三座機組，二號機組目前運作中，一號機組已退役，三號機組已關閉一段時間。