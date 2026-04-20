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還沒結束！日本7.5強震引海嘯 氣象廳警告恐有更大波海嘯來襲

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日本岩手外海規模7.5強震 東北沿海發布海嘯警報

聯合報／ 國際中心／即時報導
日本青森縣今天當地時間下午4時53分發生規模7.4地震，青森縣階上町觀測到最大震度5強，北海道與岩手縣發布海嘯警報。照片翻攝：X / UN_NERV
日本青森縣今天當地時間下午4時53分發生規模7.4地震，青森縣階上町觀測到最大震度5強，北海道與岩手縣發布海嘯警報。照片翻攝：X / UN_NERV

日本岩手縣附近海域剛剛發生芮氏規模7.5地震，引發日本東北地區沿海大片地區海嘯警報。

地震震央在距離三陸海岸約100公里的水域，深度為10公里。

日本氣象廳説，高達三公尺的巨浪恐侵襲北海道和岩手縣的太平洋沿岸。

【中央社／東京20日專電】

日本東北三陸外海今天下午發生規模7.5強震，氣象廳隨即發布海嘯警報與注意報，呼籲沿岸與河川周邊民眾立即撤離至高地或避難設施，以防海嘯造成災害。電視台主播不斷以冷靜語氣呼籲避難，提醒「勿忘311」，畫面以日文、英文反覆提醒民眾逃難。

根據氣象廳資訊，地震發生於當地時間下午4時53分（台北時間下午3時53分），震央位於宮古市東方約100公里的三陸外海，震源深度約10公里，地震規模推定為7.5。震後約2分鐘，當局於下午4時55分對岩手縣及北海道太平洋沿岸中部發布海嘯警報。

此外，北海道太平洋沿岸東部與西部、青森縣太平洋沿岸、宮城縣及福島縣則發布海嘯注意報。氣象廳指出，海嘯可能反覆來襲，且到達時間與實際高度存在不確定性，部分地區恐出現高於預測的浪高。

氣象廳強調，發布海嘯警報的地區預期將出現災害，沿岸或河川附近民眾應立即撤離至高地或避難大樓，並在警報解除前持續停留於安全場所。至於發布注意報地區，海裡與海岸附近仍具危險性，民眾應避免接近海域或下水活動。

當局提醒，海嘯從預測到達時間至達到最大高度可能需數小時，呼籲民眾提高警覺，切勿因初期觀測浪高較低而掉以輕心。

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