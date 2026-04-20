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北海道、岩手縣海嘯警報…日本青森地震規模7.5 沿海進入緊急狀態
日本青森縣今天當地時間下午4時53分（台北時間下午3時53分）發生規模7.5地震，青森縣階上町觀測到最大震度5強，北海道與岩手縣發布海嘯警報，當局緊急呼籲民眾避難。
根據氣象廳，地震震央位於三陸外海，深度10公里。青森縣、岩手縣、宮城縣多地觀測到震度5弱，東京都、千葉縣、神奈川縣、新潟縣等多地也觀測到震度2。
當局於下午4時55分發布海嘯警報，呼籲民眾緊急前往高處避難。
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