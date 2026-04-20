演算法干預政治？法國調查X平台 傳喚馬斯克到案說明

美國億萬富豪馬斯克被要求今天在巴黎自願到案說明，配合法國對他旗下社群媒體X平台的調查，但目前仍不清楚他是否會出面。

法新社報導，X的演算法被指控用於干預法國政治，法國當局去年1月展開相關調查，並於今年2月通知馬斯克（Elon Musk）到案說明。

這項調查後來擴及X的人工智慧（AI）聊天機器人Grok，它被指控散布否認納粹大屠殺（Holocaust）的言論以及性化深偽影像。

法國檢方2月初搜查了X平台的巴黎辦公室。這個社群媒體巨擘否認任何違法行為，並將這次搜查斥為「政治化」且「濫用司法」的行動。

巴黎檢方當時也傳喚馬斯克及X平台前執行長雅克里諾（Linda Yaccarino），要求他們以「事件發生時X平台的實際與法律上管理人」的身分自願到案說明。馬斯克將此舉斥為「政治攻擊」。

巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）2月曾表示，X平台員工也接獲傳喚，將於4月20日至24日間到案作證。

不過巴黎檢方本月18日指出，被傳喚者是否出面接受自願訊問，並不會影響調查持續進行。

至於馬斯克預定接受訊問的時間和地點，法國官員並未透露相關細節。

法國的調查聚焦多項疑似犯罪行為，包括共謀持有兒童性剝削影像、否認違反人道罪罪行。