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泰國北部森林大火加劇霧霾空污 總理擬長期對策

中央社／ 曼谷20日專電

泰國總理阿努廷今天前往清邁視察持續肆虐泰北的森林大火、霧霾及PM2.5空污問題。總理府表示，阿努廷將與商務部、環境部、衛生部和國防部等部會首長召開會議，擬定因應措施，並訂定長期且可持續的解決方案。

泰國北部清邁府的森林大火持續蔓延，許多火災發生在高海拔山區，警消徒步難以抵達，需仰賴空中支援才能撲滅。這場大範圍野火被認為是導致清邁等地PM2.5空污加劇的主因。

泰國政府公關部今天發布新聞稿指出，總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天上午聽取2027財年預算簡報後，與部會首長共同召開災害預防與減災戰略會議，接著將啟程前往清邁視察。

泰國政府指出，阿努廷訪問清邁主要將關注4個面向，分別是在貿易與農業上，加強禁止進口涉及露天焚燒的農產品，並強化對高海拔地區農業活動的監管；火災控制方面，則會增加對前線消防隊的後勤與財政支持，同時會加強對受嚴重空污影響居民的醫療援助和防護措施等。

此前，泰國公共電視台（Thai PBS）19日報導，國家公園、野生動物及植物保育署的森林火災控制行動中心當天通報，在北部17個府發現647個火點，其中光是清邁地區就有133個。另外，有一名村長參與滅火時，因吸入濃煙而陷入昏迷，已送醫治療。

與此同時，泰國副總理兼高等教育科研與創新部長尤德查南（Yodchanan Wongsawat） 18日已赴清邁，參與清邁大學研發的「無塵室」試點計畫。曼谷郵報（Bangkok Post）報導，該低成本系統造價約3600泰銖（約新台幣3539元），可透過正壓空氣、自製空氣清淨機和物聯網感測器減少室內的空污。

報導指出，尤德查南表示，這項技術可以為弱勢群體提供即時保護。無塵室系統第一階段將在泰國北部8個府的83個地點推廣，主要針對兒童、長者及病患，並計劃在全國推廣。

清邁是泰國旅遊勝地，自去年底就常被霧霾籠罩。根據瑞士空氣品質追蹤業者IQAir數據，該城市已成為全球空污最嚴重城市之一。

泰國 火災 阿努廷 清邁 環境部 國防部

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