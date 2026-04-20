紐西蘭威靈頓暴雨成災 低窪區民眾緊急撤離

豪雨連續侵襲下，紐西蘭首都威靈頓（Wellington）前一晚出現暴洪，今天低窪地區的居民都被勸告撤離。

威靈頓市長李特（Andrew Little）對官方紐西蘭電台表示，市內在不到一小時內降下77毫米雨量，創下有紀錄以來的最高降雨量。

豪雨引發暴洪，市中心商業區和南部郊區許多街道關閉，多處發生土石流。

媒體報導，有的民眾因住宅淹水被迫連夜撤離，至少有一棟房屋被山崩掩埋；市內多條街道採取緊急疏散措施。消防與緊急應變單位表示，一夜間就接獲150通求助電話。

警方聲明指出，在卡羅里（Karori）郊區，救難人員正在搜尋一名家中已被淹沒的男子。

路透社報導，今天早上天氣短暫好轉，部分地區積水消退，但現在市內又下起大雨。紐西蘭氣象局（MetService）警告，今天稍晚降雨可能加劇。