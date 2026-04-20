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日本參議院驚見持刀男 稱奉命找財相片山皋月
日本東京都千代田區永田町的參議院議員會館今天上午9時45分左右有男子攜帶刀具意圖進入，職員發現後隨即通報，警方迅速到場逮捕。男子聲稱要找財務大臣片山皋月。
時事通信社報導，警視廳麹町署表示，現場查獲一名自稱50多歲男子持有刀具，依違反「銃刀法」現行犯將他逮捕。事件未造成人員傷亡，男子在過程中也未出現激烈行為。
警方指出，男子在進入會館時接受金屬探測器檢查，被發現隨身攜帶一把刀具而遭攔下。男子供稱「是被要求帶給片山（皋月）議員的」，警方正在深入調查。
對此，自民黨籍參議員、財務大臣片山皋月中午受訪時表示，事前已經掌握該名男子有意到東京試圖會面，但強調雙方毫無關係，也沒有約定會面。警方正持續調查相關經過與男子背景。
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