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44℃炎夏僅得風扇助降溫！9旬婦曾抱怨「太熱受不了」 睡夢間中暑亡

香港01／ 撰文：桃樂斯
泰國東北部地區近期遭遇極端高溫天氣來襲，氣溫曾高達44度，有年邁婦人因經濟條件所限，家中沒有安裝空調，高溫下只能靠風扇協助降溫，而她午睡前曾向女兒抱怨酷熱天氣令她難受，怎料1句「我受不了了」竟成遺言，她最終因中暑離世。圖／AI生成
泰國東北部地區近期遭遇極端高溫天氣來襲，氣溫曾高達44度，有年邁婦人因經濟條件所限，家中沒有安裝空調，高溫下只能靠風扇協助降溫，而她午睡前曾向女兒抱怨酷熱天氣令她難受，怎料1句「我受不了了」竟成遺言，她最終因中暑離世。圖／AI生成

睡前一句「太熱了」竟成遺言！泰國東北部地區近期遭遇極端高溫天氣來襲，氣溫曾高達44度，有年邁婦人因經濟條件所限，家中沒有安裝空調，高溫下只能靠風扇協助降溫，而她午睡前曾向女兒抱怨酷熱天氣令她難受，怎料1句「我受不了了」竟成遺言，她最終因中暑離世。當地氣象局預測，全國將持續經歷高溫至極端高溫天氣，呼籲民眾尤其是兒童、老年人和有疾病的患者多喝水，以及保持環境通風良好。

居住環境簡陋未安裝冷氣 高溫下僅能靠電風扇助降溫

綜合泰國媒體等報道，事發於4月6日下午時份，武里南府（Changwat Buri Ram）一名90歲婦人因不敵酷熱天氣，不幸在家中中暑身亡。婦人女兒向當地傳媒透露，由於她們居住環境條件簡陋，家中並沒有安裝冷氣，炎炎夏日只能透過電風扇以助降溫。

老婦睡前曾抱怨天氣炎熱：受不了 怎料成遺言

事發當日，婦人曾向女兒抱怨炎熱天氣令她很辛苦，「天氣真的很熱，我受不了了」，然後如常躺下休息，怎料女兒及後上前查看時，發現母親經已離世。由於家人排除「他殺」可能性，迅速於4月8日安排出殯、火化。婦人女兒指自己一直細心照料母親，確保她攝取足夠水份，也會定時協助她洗澡降溫，未料發生悲劇。

事發當天氣溫曾高達44度！村民嘆只靠風扇難​​降溫

有住在附近的村民表示，近期午後出現異常高溫，事發當天查看氣溫時，發現曾高達44度，但許多居民因經濟條件有限，未能在家中安裝冷氣機，所以即使有電風扇也難​​以降溫。

泰國氣象局預測，全國將持續經歷高溫至極端高溫天氣，部份地區可能出現雷暴和強風，呼籲民眾尤其是兒童、老年人和有疾病的患者，應採取防範措施，包括多喝水和保持環境通風良好。

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文章授權轉載自《香港01》

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