南非慈濟發放救濟物資 帶動公司、廠商攜手送暖

慈濟南非分會18日在豪登省蒙西維爾地區發放700份民生用品給當地貧苦民眾。在慈濟志工李慶隆的號召下，他的公司員工和多家合作廠商一起當志工散播愛心。

雖然表定早上9時20分才開始發放物資，但一早6時許，豪登省蒙西維爾地區（Munsieville, Gauteng）活動場地外圍便已排起綿延隊伍。民眾耐心等待卡車進入會場、卸貨、整理物資，接著數名志工高舉號碼牌，領著民眾入座，井然有序。

在南非經營公司的台僑李慶隆，也邀員工們參與物資發放。李慶隆的公司一宣布這次活動所需的志工人數，75個名額立刻被填滿，沒人在意公司是否提供週末額外的加班費。他們長年參與慈善發放，熟悉流程，都是被李慶隆的滿腔熱情感動，潛移默化下，也開始助人、回饋鄉里。

與李慶隆公司合作的多家廠商也出錢出力，共襄盛舉。現場也有由台灣農糧署提供的米、慈濟準備的物資，一袋袋的物資包裝滿馬鈴薯、麵包、罐頭、鹽、高湯塊等，當地民眾人手一袋，臉上掛滿笑容，向志工表達感謝。

擔任4年志工的席內亭巴（Sinethemba）笑著告訴中央社，「我很喜歡幫助別人及回饋社會，為我的同胞們帶來笑容和愛。」

志工塔探達（Tatenda）表示，「我們帶著熱情、付出時間，來這裡散播愛。」

莫哈雷市（Mogale City）青年事務專員湯姆（Christopher Tom）代表市長出席活動並表示，非常感謝台灣企業不僅幫助當地居民，也提供工作機會，徹底改變了很多人的生活。

活動前一天晚上下著大雨，志工們原本擔心是否會影響物資發放，所幸活動當天放晴，活動流程未受影響。資深志工們表示，慈濟發放物資總是承蒙老天眷顧，讓大家可以堅持信念繼續幫助更多人。