快訊

瓦拉米步道70歲婦人失聯9天 今尋獲遺體疑失足墜谷

UBA／延長賽退衛冕軍文化 世新驚奇奪隊史第6冠

水利署稱水力發電未徵耗水費 翡翠水庫：多次支援台電「耗水入海」遭監院糾正

聽新聞
0:00 / 0:00

南非慈濟發放救濟物資 帶動公司、廠商攜手送暖

中央社／ 約翰尼斯堡19日專電

慈濟南非分會18日在豪登省蒙西維爾地區發放700份民生用品給當地貧苦民眾。在慈濟志工李慶隆的號召下，他的公司員工和多家合作廠商一起當志工散播愛心。

雖然表定早上9時20分才開始發放物資，但一早6時許，豪登省蒙西維爾地區（Munsieville, Gauteng）活動場地外圍便已排起綿延隊伍。民眾耐心等待卡車進入會場、卸貨、整理物資，接著數名志工高舉號碼牌，領著民眾入座，井然有序。

在南非經營公司的台僑李慶隆，也邀員工們參與物資發放。李慶隆的公司一宣布這次活動所需的志工人數，75個名額立刻被填滿，沒人在意公司是否提供週末額外的加班費。他們長年參與慈善發放，熟悉流程，都是被李慶隆的滿腔熱情感動，潛移默化下，也開始助人、回饋鄉里。

與李慶隆公司合作的多家廠商也出錢出力，共襄盛舉。現場也有由台灣農糧署提供的米、慈濟準備的物資，一袋袋的物資包裝滿馬鈴薯、麵包、罐頭、鹽、高湯塊等，當地民眾人手一袋，臉上掛滿笑容，向志工表達感謝。

擔任4年志工的席內亭巴（Sinethemba）笑著告訴中央社，「我很喜歡幫助別人及回饋社會，為我的同胞們帶來笑容和愛。」

志工塔探達（Tatenda）表示，「我們帶著熱情、付出時間，來這裡散播愛。」

莫哈雷市（Mogale City）青年事務專員湯姆（Christopher Tom）代表市長出席活動並表示，非常感謝台灣企業不僅幫助當地居民，也提供工作機會，徹底改變了很多人的生活。

活動前一天晚上下著大雨，志工們原本擔心是否會影響物資發放，所幸活動當天放晴，活動流程未受影響。資深志工們表示，慈濟發放物資總是承蒙老天眷顧，讓大家可以堅持信念繼續幫助更多人。

南非 慈濟

延伸閱讀

大甲媽遶境 彰化這處佛寺澎湃「清粥小菜」顏清標每年都來吃

玉山黃金種子計畫 點亮希望照亮未來

相關新聞

「紅色時尚女王」王奇琦 用東方美學驚豔世界

在許多人眼中，時尚是一條需要長久積累、背景與資源共同鋪陳的道路。然而，王奇琦（Kiki Wang）的人生軌跡，似乎始終遵循另一邏輯——不是線性的延伸，而是一段段在必要時刻被重新開啟的路。

伊麗莎白二世官方傳記確定出版 女歷史學家執筆

英國王室今天表示，歷史學家凱依（Anna Keay）將為在位70年、於2022年9月辭世的女王伊麗莎白二世（Queen ...

翻桌率就是生命 日本拉麵店「不准滑手機」掀討論

日本拉麵店近期掀起「用餐禁用手機」討論。埼玉縣春日部市人氣拉麵店「煮干乱舞」在店內張貼告示，明訂「用餐時禁止使用手機」，...

逛超市都要帶計算機…53歲記者受夠低薪 改當郵差年收翻快3倍

美國男子吉姆·萊克薩（Jim Lexa）長年待在新聞業，做著自己熱愛的工作，卻也一路承受低薪、裁員陰影與高壓截稿生活。到了53歲時，他決定離開待了大半輩子的媒體圈，轉身加入美國郵政系統，從基層職位重新開始。沒想到，這次看似大膽的轉彎，不只讓他的年收入衝上8.5萬美元（約新台幣270萬元），幾乎是過去的近3倍，也讓他找回更穩定的生活與更好的身心狀態。

星期人物／桑德斯轉型左翼「造王者」 牽動民主黨未來

84歲的桑德斯雖不再角逐總統，卻透過募款與動員網絡深度介入美國民主黨初選，轉型為幕後政治導師，積極扶植左翼新世代候選人，延續其政治遺產。這股力量正在重塑黨內路線，但也引發對「可當選性候選人」的質疑，以及能否從初選勝出，轉為全國大選的真正勝利？當民主黨面對選戰壓力，桑德斯押注的這條路，將成為突破關鍵，還是潛藏變數？

曾將遺體棄置廁所？繼父認了勒死11歲男童 日警方派員到公廁鑑識

日本警方持續追查京都11歲男童命案，並於今天上午在男童住家附近的公共廁所執行鑑識作業。男童的繼父已經因涉嫌棄屍被捕。警方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。