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馬來西亞水上村落暗夜陷火海 燒毀約200戶民宅

中央社／ 吉隆坡19日綜合外電報導

馬來西亞的官方新聞社馬新社（Bernama）報導，沙巴州（Sabah）一處沿海村莊今天發生大火，燒毀約200戶民宅，數百人被迫撤離。

馬新社報導，山打根（Sandakan）地區消防單位首長表示，當局於凌晨1時32分（格林威治標準時間18日17時32分）接獲區內發生火警的通報。

他說：「強風及房屋間距緊密，導致火勢迅速蔓延，加上當時處於退潮，難以取得開放性的水源。」

根據路透社，起火地點是水上村落，村內多為高腳木屋。當地也是馬來西亞最貧困的社區之一，居民包括許多無國籍人士及原住民族群。

根據非正式統計，截至目前約有445名居民被疏散，已向山打根臨時疏散中心完成登記。

大馬首相安華（Anwar Ibrahim）表示，聯邦政府正與沙巴當局協調，為受災群眾提供基本援助及臨時安置。

他在臉書（Facebook）貼文中寫道：「現在最重要的是受災民眾的安全，並即時在現場提供援助。」

馬來西亞

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