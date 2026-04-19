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日本仙台住宅區有熊出沒 警籲附近居民勿外出

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本宮城縣仙台市青葉區木町通地區一處住宅區的民眾今天上午紛紛報警稱，「看到一頭熊在步行」後，市府發現熊待在草叢裡。警方已經呼籲附近民眾避免外出，以策安全。

「每日新聞」報導，宮城縣仙台北警察署今天上午派員前往現場後，確認確實有熊出沒。

仙台市政府上午9時左右出動無人機，確認熊在草叢裡，但是顧慮開槍恐波及民眾，判斷難以透過「緊急獵槍」制度朝熊開槍，因此決定設置箱籠捕熊。

附近民眾在昨天就相繼目擊有熊現蹤，警方研判可能是同一頭熊。

現場位在宮城縣政府西北方約600公尺處，周邊有公寓、店鋪、商辦與中小學等，同時也相當接近東北大學醫院。

目前，通報熊出沒的建築物周圍已經拉起封鎖線，警方也已經派員在入口附近警戒，戒備森嚴。

附近一名50多歲居民表示，「一想到自己在這種街道也可能會遇到熊，就感到害怕。因應人員應該很難在住宅區開槍吧，應該很難處理」。

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