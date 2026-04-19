東京澀谷廂型車撞公車站 駕駛當場身亡行人輕傷

美國男子吉姆·萊克薩（Jim Lexa）長年待在新聞業，做著自己熱愛的工作，卻也一路承受低薪、裁員陰影與高壓截稿生活。到了53歲時，他決定離開待了大半輩子的媒體圈，轉身加入美國郵政系統，從基層職位重新開始。沒想到，這次看似大膽的轉彎，不只讓他的年收入衝上8.5萬美元（約新台幣270萬元），幾乎是過去的近3倍，也讓他找回更穩定的生活與更好的身心狀態。

2026-04-19 12:06