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東京澀谷廂型車撞公車站 駕駛當場身亡行人輕傷

中央社／ 東京19日專電

日本東京都澀谷區今天上午發生一起死亡交通事故，一輛廂型車突然衝入路邊公車站，造成車上駕駛身亡，波及另一名行人受輕傷送醫。警方初步調查，事故前駕駛疑似出現異狀，詳細原因仍待釐清。

TBS報導，警視廳表示，事故發生於上午10時40分左右，地點位於澀谷區的明治通附近。一輛廂型車突然偏離車道，直接撞上路旁公車站的柱子，車頭嚴重毀損。

這起事故造成50多歲男性駕駛當場死亡；另有一名80多歲男性行人遭波及送醫治療，所幸僅受輕傷。

事發地點距JR澀谷站東南方約900公尺，事故發生後，現場一度封鎖。

目擊者指出，事故發生前，廂型車停在紅綠燈前，即使號誌轉為綠燈仍未起步，「當時看到駕駛整個人靠在方向盤上，看起來有些異常。」隨後車輛突然啟動，並傳出巨大撞擊聲，直接衝入公車站。

目擊者稱，趕到現場時，駕駛頭部流血、疑似失去意識，周圍民眾立即協助通報救護車；同時，一名疑似正在過馬路的行人似乎被波及，按著肩膀。

警視廳目前正進一步調查事故原因。

日本 公車 澀谷

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