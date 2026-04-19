快訊

4公斤喪屍煙彈藏行李底層！台籍劉姓女子羽田機場被逮 創日本查扣紀錄

不用狂運動 研究曝每天幾分鐘「喘一下」就能大幅降疾病風險

聽新聞
0:00 / 0:00

翻桌率就是生命 日本拉麵店「不准滑手機」掀討論

中央社／ 東京19日專電
日本拉麵店近期掀起「用餐禁用手機」討論。示意圖／AI生成
日本拉麵店近期掀起「用餐禁用手機」討論。示意圖／AI生成

日本拉麵店近期掀起「用餐禁用手機」討論。埼玉縣春日部市人氣拉麵店「煮干乱舞」在店內張貼告示，明訂「用餐時禁止使用手機」，違者須離店且不予退款。店主表示，措施上路後違規情況減少，「能理解規則的客人變多了」，也讓店內用餐秩序明顯改善。

集英社報導，該店主川田雄一透露，該店本來有「請避免邊吃邊做其他事」的告示提醒，不過「今年1月底午餐尖峰時段，有一名客人一邊吃麵，一邊觀看色情影片，雖然他戴著耳機，但剛好被我發現。這種完全不顧周遭的行動實在太異常、太惡劣了。」

川田表示，「我雖然沒叫他別看了，還是跟他說『你難道沒看到告示嗎，請離開』，就請他離開了。」事件發生後，原本只是提醒的告示，進一步升級為「禁止邊吃邊使用手機」。

他表示，「那人看起來30幾歲的一般男性上班族。外表很普通，卻在公共場所一邊吃飯一邊看那種影片。明明入口和桌邊都有告示，卻不看也不讀。我跟他說『這裡有寫請不要使用手機』，他卻回『是這樣嗎？』其實邊吃邊看手機的人大多都是這種反應，甚至還有人把告示牌當作手機架。」

川田表示，其實沒有規定進店就不能使用手機，也沒有禁止用餐前拍照，但是「邊滑手機邊吃」會讓用餐節奏變慢，尤其細麵容易因時間拉長而失去口感，「身為開店的人，當然希望顧客能在最佳狀態下享用拉麵。」

此外，拉麵店普遍利潤較低，需仰賴翻桌率維持營運，若顧客久坐不離開，也可能影響排隊人潮與整體收益。

類似規範並非個案。東京拉麵激戰區高田馬場的名店「博多拉麵Debuchan（でぶちゃん）高田馬場本店」早在2023年即設置「請避免邊吃邊滑手機」告示。

店主甲斐康太指出，「現在的年輕人就算一起來，也是各自滑手機吃飯，明明滿座，卻完全不顧慮周遭，這種客人太多了，所以才設告示。」他表示，當初設立告示「反應很大，確實也有人不再光顧，但（滑手機的人）並沒有完全消失，我現在也算是半放棄了。」

甲斐指出，「邊滑手機邊吃」不僅是個人禮儀問題，更牽動整體產業運作。他直言，若長期因為這樣影響翻桌率，恐對拉麵店這類高流動、低利潤的經營模式造成壓力，「要維持這種模式，需要仰賴顧客的理解與支持。」

隨著相關議題持續發酵，「用餐是否應限制手機使用」也引發兩派討論。反對者不滿「吃個拉麵也要被限制，會不會太超過」；支持者則認為，「那種態度對於準備食物的人來說是一種失禮」、「與其遇到讓人不舒服的客人，不如一開始就明確公告」。究竟要如何在顧客體驗與店家經營之間取得平衡，仍有待觀察。

日本

延伸閱讀

多此一舉？店員問「有來過嗎」掀論戰 他曝真相：這樣較婉轉

台式牛排隱藏吃法曝光！他試1招超驚豔 全網驚呼：現在才知道

壽司師傅1句話藏警告！他想吃點心卻「中大獎」 網羨慕：當地人也很少吃到

不要只有QR Code！他勸餐飲業給紙本菜單 網友共鳴：用手機超煩躁

相關新聞

逛超市都要帶計算機…53歲記者受夠低薪 改當郵差年收翻快3倍

美國男子吉姆·萊克薩（Jim Lexa）長年待在新聞業，做著自己熱愛的工作，卻也一路承受低薪、裁員陰影與高壓截稿生活。到了53歲時，他決定離開待了大半輩子的媒體圈，轉身加入美國郵政系統，從基層職位重新開始。沒想到，這次看似大膽的轉彎，不只讓他的年收入衝上8.5萬美元（約新台幣270萬元），幾乎是過去的近3倍，也讓他找回更穩定的生活與更好的身心狀態。

伊麗莎白二世官方傳記確定出版 女歷史學家執筆

英國王室今天表示，歷史學家凱依（Anna Keay）將為在位70年、於2022年9月辭世的女王伊麗莎白二世（Queen ...

翻桌率就是生命 日本拉麵店「不准滑手機」掀討論

日本拉麵店近期掀起「用餐禁用手機」討論。埼玉縣春日部市人氣拉麵店「煮干乱舞」在店內張貼告示，明訂「用餐時禁止使用手機」，...

星期人物／桑德斯轉型左翼「造王者」 牽動民主黨未來

84歲的桑德斯雖不再角逐總統，卻透過募款與動員網絡深度介入美國民主黨初選，轉型為幕後政治導師，積極扶植左翼新世代候選人，延續其政治遺產。這股力量正在重塑黨內路線，但也引發對「可當選性候選人」的質疑，以及能否從初選勝出，轉為全國大選的真正勝利？當民主黨面對選戰壓力，桑德斯押注的這條路，將成為突破關鍵，還是潛藏變數？

曾將遺體棄置廁所？繼父認了勒死11歲男童 日警方派員到公廁鑑識

日本警方持續追查京都11歲男童命案，並於今天上午在男童住家附近的公共廁所執行鑑識作業。男童的繼父已經因涉嫌棄屍被捕。警方...

鐵達尼號救生衣首次登拍賣會 預估成交價上看47萬美元

1912年震驚全球的鐵達尼號沉沒事故，至今仍被視為史上最具代表性的海難之一。隨著事件屆滿114周年，一件與當年倖存者密切相關的救生衣，即將在英國公開拍賣，引發歷史收藏界高度關注，被外界稱為「一個世代僅有一次」的收藏機會。拍賣業者預估，這件文物的成交價最高可達35萬英鎊（約47萬美元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。