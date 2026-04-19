逛超市都要帶計算機…53歲記者受夠低薪 改當郵差年收翻快3倍

美國男子吉姆·萊克薩（Jim Lexa）長年待在新聞業，做著自己熱愛的工作，卻也一路承受低薪、裁員陰影與高壓截稿生活。到了53歲時，他決定離開待了大半輩子的媒體圈，轉身加入美國郵政系統，從基層職位重新開始。沒想到，這次看似大膽的轉彎，不只讓他的年收入衝上8.5萬美元（約新台幣270萬元），幾乎是過去的近3倍，也讓他找回更穩定的生活與更好的身心狀態。

根據《商業內幕》報導，現年63歲的萊克薩，從高中時期就踏入新聞圈。當時他在伊利諾州一間地方報社工作，負責採訪高中體育賽事，尤其是美式足球，並在那段時間學會新聞工作的基本功，包括名字不能拼錯、比分不能寫錯。

之後，他取得新聞學位，進入德州一家區域性報業集團，擔任體育記者，正式展開新聞職涯。1984年時，他的薪水是每周230美元（約新台幣7296元），1998年，他轉往編輯台，工作內容包括處理頭版與分派採訪任務。

只是，隨著報紙影響力逐漸下滑，整個產業也開始走下坡。發行量減少、人力凍結，辦公室空間一間間被關閉，接著而來的就是減薪。管理階層總說這些調整是為了公司好，但當他的年薪從3萬7500美元（約新台幣120萬元）被砍到3萬美元（約新台幣95萬元）時，他開始真的感受到壓力。

他回憶，當時去超市買東西，還得帶著計算機，邊逛邊算自己買不買得起，如果家裡寵物生病，也得擔心有沒有辦法支付獸醫費。到了2015年初，他身心都已經接近燃燒殆盡，天天趕截稿、補版面，壓力愈來愈重，讓他覺得這份工作已不值得繼續撐下去。

於是，他一鼓作氣辭職，靠接零工度過轉職空窗期，做過修繕、油漆和清潔工作。儘管當時已53歲，他心裡知道轉職已不年輕，仍決定放手一搏。2015年11月，他進入美國郵政系統，先從基層文書職做起，隔年一月轉任城市郵差助理，約兩年後，隨著他搬到紐約州水牛城，又升任正式郵差。

他坦言，剛開始其實很不容易，受訓幾天後就得自己上路，確實讓人發慌，一開始還常花很多時間研究地圖，但隨著時間過去，對配送路線也愈來愈熟悉。

如今，萊克薩時薪已達34.26美元（約新台幣1088元），工作超過8小時可領1.5倍加班費，超過10小時則是2倍。疫情期間，他曾一周工時高達60小時。就在去（2025）年，他的年收入突破8.5萬美元（約新台幣270萬元），遠高於過去待在報社時的基本年薪。

收入增加之外，生活品質也同步改善。他表示，現在和妻子外出吃飯不必再斤斤計較，也能一起享受不錯的假期，更讓他滿意的是，轉職後身體狀況反而比以前更好。

回頭看這段轉職路，他直言很慶幸當初做了這個決定。對現在的他而言，這份工作不只有體面的薪水，壓力也比過去小，福利更完整，還能和固定客戶建立友善互動。到了63歲，依舊覺得自己腳步輕快、日子過得踏實。