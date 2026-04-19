維爾紐斯慶「物理學日」 學生創意手作科學遊樂園

立陶宛首都維爾紐斯18日舉行年度學生盛事「物理學日」（FiDi），由維爾紐斯大學物理學院學生籌辦，結合科學展示與街頭遊行，展現學生創意與城市活力，吸引大批民眾參與。

維爾紐斯大學（Vilnius University）物理學院學生、FiDi主辦單位負責人文次洛瓦斯（Gediminas Venclovas）表示，「物理學日」自1969年舉辦至今已邁入第58年，最初源於反抗當時政權壓迫的行動，如今已發展為波羅的海地區規模最大的學生活動之一，成為學生展現自我、激發創意並學習工程技能的重要平台。

今年活動白天於物理學院校區設置名為「Fizland」的主題區，打造類似遊樂園的互動空間。園區內展示多項由學生自行設計製作的木工、機械與電子裝置，透過趣味方式呈現各類物理原理，讓民眾在體驗中理解科學概念，吸引不少家長帶著孩童前來參與。

文次洛瓦斯表示，活動也希望向大眾傳達物理並非遙不可及，「任何人都可以理解並感受它的魅力」。

一名帶著孩子參加活動的家長表示，自己20年前在當地就學時，每年都會參與「物理學日」，如今能帶著孩子再度參加，感到特別有意義。

下午的重頭戲為傳統遊行，由「物理學日」招牌吉祥物、學生們打造的大型機械恐龍領軍，帶領物理學院學生沿格迪米納斯大道行進至老城區的語文學院校區，向語文學院學生致意。沿途吸引大批民眾圍觀並加入隊伍，一同感受節慶氛圍。