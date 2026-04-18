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城市變課本 立陶宛用「巨型便利貼」推動語言學習

中央社／ 維爾紐斯18日專電
標有「灌木叢」立陶宛語的巨型便利貼。圖／中央社
標有「灌木叢」立陶宛語的巨型便利貼。圖／中央社

立陶宛首都維爾紐斯近期出現別具巧思的城市景象，當地市政府在街頭、公園與公共空間中張貼放大版「便利貼」，以立陶宛語標註周遭物件名稱，創意作法鼓勵與幫助外國人學習立陶宛語。

作為維爾紐斯（Vilnius）市政府推動外籍居民語言融入政策的一環，這些巨型「便利貼」分布在市區多處地點，上面以英語、俄語及印地語對照標示立陶宛語詞彙，例如教堂、博物館、垃圾桶和車站等日常單字，將語言學習方法延伸至整座城市，讓行人在生活中自然接觸並記憶語言。

根據維爾紐斯市政府新聞稿，市長本昆斯卡斯（Valdas Benkunskas）指出，過去5年來，城市中的外國居民明顯增加，而語言能力是融入社會的關鍵條件。

本昆斯卡斯表示：「我們把簡單的日常學習方法帶入城市，在各處『貼上』標示城市物件名稱的貼紙，包含立陶宛語及其他語言。希望不僅能推廣這種學習方式，也能讓更多人關注城市提供的更廣泛語言學習機會。」

維爾紐斯市政府3月公布的數據顯示，目前約7萬8500名外國人士居住在維爾紐斯，約占整個城市人口的13%。

根據市府公布的民調，92%維爾紐斯市民也支持外國人至少具備基本立陶宛語能力，顯示語言政策具備社會共識。

除了街頭創意設計外，維爾紐斯市府也整合線上平台，提供從自學資源到課程資訊的一站式服務，並協助外國人依需求選擇教師與學習方式。同時，市府也推動免費線上課程與合作開設的語言班，並規劃社交型學習活動，透過與當地居民互動，強化語言實際運用能力。

維爾紐斯市府指出，希望透過多元且貼近日常的方式，降低語言學習門檻，協助外籍居民更快適應當地生活。

立陶宛

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