華人兄弟返印度難忘懷 加爾各答重現台式咖啡體驗

印度是全球人口最多的國家，早年移居加爾各答的客家華人雖逐漸離開，但有台灣女性為愛勇闖天涯，在加爾各答落腳至今近20年；客家華人兄弟廖佳基、廖潤基則受台灣的咖啡文化啟發，在當地開了預約制咖啡廳，將精緻的台式咖啡體驗帶到加爾各答。

印度客家華人早年集中在加爾各答（Kolkata）塔壩（Tangra）地區生活，不少人從事製皮產業，鼎盛時期人數達到數萬。

後來，由於1962年的印中邊界衝突，許多華人出走，加上塔壩地區皮廠因污染問題，被印度政府要求遷到班塔拉（Bantala），製皮業沒落之下，客家華人開始散布到印度各地，甚至移民海外。加爾各答華人人口直線下降，目前僅數千名華人常居在當地。

李姵緹近20年前嫁到印度，是塔壩地區客家華人聚落一員。當年，她在台灣與身為客家華人的丈夫相識、相戀，隨後跟著到了塔壩地區生活，協助丈夫接下家中餐廳「嘉福樓」的生意，提供道地客家菜與其他中式美食。

談到當初遠嫁他鄉，李姵緹說，父母沒有阻止，只是委婉提醒：「可能會滿辛苦的。」她表示：「雖然爸媽表達得很婉轉，但其實能感覺到他們的憂心。」

李姵緹表示，她剛到加爾各答時，很多地方不太適應，還好夫家是做中餐生意，解決飲食這一大難題。只是當地台灣人少，難免感到孤單，但為了下一代能學到更多的語言，她毅然選擇留下。

除了客家華人媳婦李姵緹，在加爾各答，還有一家預約制咖啡廳，是由客家華人兄弟廖佳基、廖潤基所經營，將他們在台灣的咖啡廳體驗帶回到印度。

廖潤基本職是攝影師，廖佳基則是珠寶設計師。

廖潤基表示，他和廖佳基於2017年到台灣學華語。那段時間，他們每週末都會到不同的地方，品嚐咖啡香醇之餘，也享受咖啡廳的氣氛。

廖潤基說：「後來我們回到印度，有段時間過得很悶，因為我們想出門找家像樣的咖啡廳坐坐，卻發現加爾各答這裡，根本沒有那樣的地方。」兩人決定自己在家煮咖啡，後來更出國鑽研咖啡的學問。

當時兩兄弟都出國，哥哥廖佳基去學習咖啡專業知識，廖潤基則是學了咖啡廳經營管理。「回印度後，我們一開始是邀請親朋好友到家裡喝咖啡，後來在大家的建議下，才決定開這家咖啡廳。」

廖佳基告訴中央社記者，很多咖啡廳、餐廳只有在鏡頭前和社群媒體上「看起來很舒服」，其實都有桌子太高、椅子太矮等讓客人不舒適的種種問題。

他表示，自己不是科班出身，但打造這間咖啡廳，設計的理念是，希望除了美味的咖啡、飲料、食物、服務外，也提供一個舒適的空間。

廖佳基說：「我想要經營一個地方，讓人們即使生活壓力很大，也能在進來時放鬆身心。希望他們走進這扇門，在這裡待上半小時、1小時，並在這段時間裡，感到平靜、溫柔、友善、和善，且充滿正能量，可以感受到美好的氛圍和愉悅的心情，這是我們對這間咖啡廳的期待。」

廖潤基指出，他們家族前幾代，就像加爾各答大多數客家華人一樣，都是做皮革生意。「這邊不是皮廠、鞋廠，就是中餐館。但到我們這一代，可以更自由地選擇自己的職業，像我就成了一名專業攝影師。」

廖佳基則在珠寶設計領域闖出一片天。他告訴中央社記者，他從小喜歡自己動手做，也喜歡蒐集水晶、石頭；大約在2024年，有個朋友請他製作一個項鍊墜子，「當時我不知道東西要送給誰，只知道她喜歡水晶、對玄學感興趣，有研究水晶的能量」。

廖佳基依照這些資訊製作了一個墜子，後來才輾轉知道，項鍊被送給不丹現任王后。「我真的不敢相信，自己才開始做珠寶短短幾年，作品就能獻給不丹王室。這絕對是我最難忘的一次經歷。」