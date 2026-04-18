加爾各答華人語言傳統漸失傳 美食搭橋做文化傳承

加爾各答塔壩地區的客家華人，過去將製皮產業經營得有聲有色，成為當地「喊水會結凍」的存在。但人口外移、勢力逐漸減弱下，客家華人開始面臨歧視，語言文字也日漸失傳，但有一群華人藉由推廣客家美食，希望在印度，繼續讓客家華人文化綿延傳承下去。

印度加爾各答（Kolkata）塔壩（Tangra）地區的客家華人，過去人多且團結，開設的皮廠林立，靠皮革生意站穩腳根。由於家大業大，客家華人在地方上掌握相當的話語權，但時過境遷，如今情況已大相逕庭。

加爾各答第3代客家華人熊心玲表示，她在塔壩地區出生、成長。小時候，街頭巷尾都是客家華人，菜市場小販跟客人溝通，說的也是客家話、中文。但她成長過程中，客家華人陸續離開，到印度其他城市，甚至移民加拿大、澳洲、奧地利，找尋發展機會。

熊心玲說，印度政府要求塔壩地區的皮廠搬遷到班塔拉（Bantala）後，很多皮廠改裝成餐廳，越來越多年輕人離開。現在塔壩地區變得很安靜，不再像以前那樣熱鬧了。

客家華人葉引雄是業餘廣告演員，曾拍攝數支廣告，在加爾各答小有名氣。

他表示，在他父親年輕時，加爾各答有很多客家華人，地方上如果有不利客家華人的意見，客家華人都會站出來聲援自己人。但現在很多人離開，「我們已經沒有辦法，再像過去一樣，為自己的同胞發聲」。

年近30的葉引雄說，即使他是土生土長的「在地人」，「因為客家華人的膚色明顯與當地人不同，所以他們還是會覺得我們是外國人」。

加爾各答當地人對客家華人的歧視，在客家華人數量逐漸下滑後，也慢慢檯面化。

葉引雄告訴中央社記者，到了他這一代，很多時候，當地人對客家華人不滿時，會用常見的中國菜「炒麵」、西藏式餃子「饃饃」（momo）等蔑稱，向客家華人「嗆聲」。

雖然生於斯，長於斯，卻被當地人視為異鄉客，葉引雄對客家華人與在地人的融合仍抱持樂觀態度。

他認為，印度正在崛起，這個國家要變得更好，仍有很大的空間與希望。「舉例來說，這裡的人開始有所改變。他們的教育程度越來越高，他們逐漸愛上中菜，也慢慢開始接納我們」。

加爾各答第4代客家華人李吉生也說，現在塔壩地區有名的是中餐廳。很多人到加爾各答，會特地跑到這裡品嚐中餐。

時至今日，塔壩地區年輕一輩的客家華人，大多是華人移居到加爾各答的第4代至第5代，這讓客家華人的語言、傳統文化，正一點一滴地流失。

加爾各答第4代客家華人陳怡君受訪時，幾乎全程使用英語，只有「孝順」、「紅包」等字眼，會設法用拼音來表達。

她表示，加爾各答的客家華人仍會慶祝傳統節日，像是過年期間，塔壩地區就非常熱鬧，春節時的團圓飯、舞獅，還有收紅包，至今還是客家華人每年最期待的事；另外，客家華人也會吃月餅，慶祝中秋節。

陳怡君說：「客家華人的家裡，至今保有像是掃墓等傳統習俗。長輩也會利用機會，教導一些關於孝順的觀念。」不過，她坦承：「到了我們這一代，用的主要是英語，而非客家話或華語，這多少會讓我們的想法、邏輯，跟客家華人的傳統、思維有些不同。」

客家華人李國榮在塔壩地區經營中餐廳。65歲的他，被記者問到中文姓名時，撕下一張空白收據，思索了好一會兒，才用筆歪歪斜斜地寫出中文名字。

李國榮對著記者長嘆一口氣說：「好久沒寫了，快40年沒寫了吧。如果再不寫，真的連自己的名字都會忘了該怎麼寫。」

加爾各答華人的語言、傳統逐漸流失之際，客家華人大廚林秀媚將客家菜送上高級飯店餐桌，讓客家菜擺脫「廉價」、「速食」等標籤。

林秀媚與印度各地頂級餐廳、五星級飯店合作，舉辦多場美食文化祭。她表示，希望將客家菜好好推廣出去，讓大家知道除了「客家小炒」之外，還有更多精緻的客家美食，能更深入地了解客家文化。

林秀媚相信，「美食」是世界通用的語言。「我認為，比起慶典或服飾，食物更能拉近人與人之間的距離。」

她告訴記者：「我接待過來自新加坡、中國的客家華人，他們吃完我做的菜後告訴我，這些食物勾起了他們童年的回憶，也很驚訝能在印度吃到這樣道地的客家菜餚。」

林秀媚說，「我端上桌的菜、我做菜的方式，都是我想說的故事」。每道菜都在傳遞一個訊息，那就是客家華人如何適應這裡、怎麼在印度找到做客家菜所需的食材。

林秀媚認為，食物是溝通、交流的最佳媒介，也是傳播知識、增進彼此了解的絕佳方式。「我在辦這些美食祭的時候，也會將客家華人分散印度各地的故事融入其中，讓大家了解客家美食、客家文化。」