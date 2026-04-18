製皮產業污染難解 加爾各答華人皮廠漸凋零

當汽車駛近加爾各答新的皮廠專區班塔拉，刺鼻臭味就鑽進鼻腔，嗆得令人受不了。客家華人鍾加海帶著濃濃的鼻音說：「這就是皮廠被迫搬到這裡的原因。現在這邊也已經有人在抱怨了，或許將來大家還得再次遷廠。」一席話道盡以皮廠為生的客家華人，四處漂泊的無奈。

印度加爾各答（Kolkata）華人社區塔壩（Tangra）過去隨處可見製皮工廠，客家華人靠開皮廠積累身家，也在加爾各答落地生根。

印度近8成人口信奉印度教。對印度教徒來說，因為印度教主神濕婆的坐騎就是牛，絕大多數印度民眾對牛十分敬畏。

基於對牛的尊重，絕大部分印度人不吃牛肉，殺牛取皮更被視為大不敬，只有穆斯林或其他非印度教徒會從事相關工作。

加爾各答客家華人僑界領袖陳學良告訴中央社記者，早年移民到印度的客家華人，因為沒有殺牛的宗教禁忌，於是開始開起皮廠，做起製皮生意。

當時在印度，很少人從事這樣的工作。客家華人嗅出商機，於是一傳十、十傳百，從上游製皮的皮廠、中游製作皮鞋的鞋廠，到下游販售皮鞋的鞋店等，幾乎所有客家華人的生計，都與製皮產業脫不了關係。

家中曾經營皮廠，目前進口歐洲相關化學藥劑到印度的代理商鍾加海指出，絕大多數印度人因為信仰，不願意從事製皮產業，只有少數人為求溫飽，特別是社經地位較差的人，不得不倚賴這類工作養家活口。

然而，製皮過程產生難聞的氣味、廢水，污染問題引發抗議，也使印度政府出手整頓，要求客家華人將皮廠遷移到離市區較遠的班塔拉（Bantala）。

客家華人世代在塔壩地區靠製皮生意立足，少數有能力遷廠的客家華人，搬到班塔拉重新開始。但多數人無力搬遷，只能關掉皮廠，出租或賣掉廠房、土地，另尋其他生存之道。

加爾各答第4代客家華人李吉生表示：「只有那些以前開皮廠賺了大錢的人，才有辦法到新的地方重新蓋皮廠、做生意。大概80%的客家華人已經沒辦法再像從前，從事生產皮革、經營皮廠的生意了。」

在塔壩地區，人們為生計逐漸外移，當地也日益沒落。加爾各答客家華人僑界領袖陳學良表示，隨著受教育機會增加、全球化興起，客家華人也有了出國念書、探索世界的機會，「很多到國外求學的人，最後就離開印度、留在當地了」。

陳學良說：「很多地方變得沒落，某些街道上的商店愈來愈少。我開鞋店的地方，原本在同一條街上，有14家客家華人開的店，但如今只剩下兩家。」

承接家族製皮事業並發揚光大的皮廠老闆廖聖龍，被視為在班塔拉另起爐灶的成功案例之一。

廖聖龍告訴中央社記者，在他20歲左右，父親驟然離世，他只能硬著頭皮接下生意。當時印度政府要求皮廠搬遷，一切歸零。他重新買地、蓋廠房、買機器，「我一輩子做皮，我也只懂得做皮。這是我的熱情所在，所以只能繼續做下去」。

廖聖龍說，他比較「龜毛」，凡事追求完美。「我希望這裡有別於其他皮廠，能更明亮、更通風，也嚴格管控員工加班時數，目的是要讓員工帶著更愉快的心情工作，才能產出更好的產品。」

但在班塔拉，不是每一家皮廠都能達到相同的環保標準。中央社記者搭車進入班塔拉後便一路顛簸，地面滿是積水，有些地方水深過高，車輛必須繞道而行。路面積水、排水溝的水混濁污黑，上頭還浮著不明的油漬。

客家華人鍾加海聞著皮廠的刺鼻氣味長大。他問記者：「很臭吧？沒辦法，這裡就是這樣。做皮廠就是這樣。」

鍾加海說，製皮過程中，包括軟化、去除油脂等，很多步驟需要用化學藥劑。混雜污水、化學藥劑、染料、動物油脂等的污水從皮廠排出，就是當地空氣中飄散惡臭的原因。

他表示，印度政府規定，廢水需在皮廠內淨化處理後，才能排出，「但絕大多數廠家沒有這樣的設備。廢水直接排出來，積在路上、流到水溝，加上太陽曝晒，那股惡臭就這樣揮之不去了」。

鍾加海憂心忡忡地說，客家華人的皮廠雖然搬到班塔拉，「臭味、污水的問題還是沒有改善。抱怨的聲音已經開始出現，如果問題持續沒解決，抗議愈來愈激烈，不難想見客家華人的皮廠，將再次面臨強制搬遷的命運」。

印度加爾各答的客家華人，過去多在塔壩地區靠製皮為生，但在生產過程中，若干工序需使用化學藥劑，污染引發皮廠周遭民眾抗議。圖／中央社