1962年印中邊界衝突 加爾各答華人出走導火線

印度與中國曾於1962年爆發邊界衝突，不少在加爾各答（Kolkata）生活的客家華人因此被送到「集中營」關押。雖然多數人最終獲釋，但不安的種子已埋下，成為許多客家華人離開加爾各答的主因。

英國殖民時期，印度首都設在加爾各答，英國人在此及周遭地區，廣設港口、鐵路、公路等基礎設施，使加爾各答成為進入印度東部、東北部，以及前往孟加拉、尼泊爾、不丹及東南亞鄰國的重要門戶。過去，加爾各答是茶葉、黃麻、煤炭、鋼鐵等商品出口的重要管道；如今它仍在貿易、物流上發揮關鍵作用。

說起華人移居印度的歷史，加爾各答客家華人僑界領袖陳學良告訴中央社記者，移民到印度的華人主要有經營皮廠的梅縣客家人、善於木工的廣東人、精於鑲牙的湖北人等，許多人「哪裡有工作就往哪裡去」，因此四散各地；只有客家華人因為皮廠集中在加爾各答，才在當地形成比較大的勢力。

20世紀初，許多華人為躲避戰亂、逃離中國內戰而遷徙到海外。陳學良表示，客家華人早年在加爾各答因製皮業成功後，吸引更多家鄉梅縣的客家華人前往淘金，讓加爾各答的客家華人愈來愈多。據媒體報導，全盛時期曾有數萬人之譜，但詳細數字並無官方記載。

不幸的是，1962年，印中兩國因印度東北部的阿魯納查邦（Arunachal Pradesh），即中國主張的「藏南」主權之爭，爆發激烈的邊境戰爭。

因為這場衝突，許多華人即使生於印度，還是被印度政府送往拉吉斯坦邦（Rajasthan）的集中營關押，一關就是5、6年；部分第3、4代的華人，甚至在集中營裡出生。

加爾各答客家華人熊心玲表示，小時候，她常聽長輩說，只要離開加爾各答華人社區塔壩（Tangra），就好像到了另一個國家。長輩們覺得，塔壩什麼都有，「當不得不離開時，他們心裡也會恐懼，也需要做好心理準備」。

另一位客家華人陳麗娟說，兒子移居台灣多年，逢年過節偶爾會回加爾各答探親兼度假，但他已經習慣台灣的生活與自由，怎樣也不肯回到塔壩定居。

陳麗娟曾告訴兒子：「阿公希望你回來加爾各答。他會讓你繼承他的房子、財產。」兒子卻果斷地說：「阿公的房產我可以都不要。因為當時我是想盡辦法才逃離的，我不可能再回去。」

在加爾各答從事翻譯工作的客家華人劉國康表示，以前塔壩地區幾乎都是客家華人，超過1萬人生活在當地。「我小的時候，光是我們學校就有1000多個學生。」

劉國康說，現在塔壩地區客家華人開的工廠、公司越來越少，主因是1962年印中衝突後，很多客家華人對在當地生活感到不安。「很多人只要有能力，就都移民到外地去了。」

劉國康告訴中央社記者：「我也希望我的兒子們能到國外去。我的大兒子現在已經成功在國外生活了，我自己也很想跟著出去，但是沒有機會，只好繼續留在加爾各答。」

現年65歲的劉國康無奈地說，現在塔壩地區客家華人越來越少，連學校都辦不下去。「我們還留在這裡的老客家華人，這輩子大概就這樣了。現在就是抱持聽天由命的心情，過一天算一天了。」

在加爾各答從事翻譯工作的客家華人劉國康（圖）說，印中衝突讓不少客家華人無端受牽連，飽受牢獄之苦，許多人因此選擇移民。圖／中央社

印度加爾各答老一輩客家華人認為，只要離開塔壩地區，就好像到了另一個國家。圖為加爾各答老舊的華人區，與新穎的星級飯店相鄰景象。圖／中央社