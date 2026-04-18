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曾將遺體棄置廁所？繼父認了勒死11歲男童 日警方派員到公廁鑑識

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日本警方持續追查京都11歲男童命案，圖為男童失蹤時張貼的尋人海報。圖／取自佐藤誠X@Makoto_OB
日本警方持續追查京都11歲男童命案，圖為男童失蹤時張貼的尋人海報。圖／取自佐藤誠X@Makoto_OB

日本警方持續追查京都11歲男童命案，並於今天上午在男童住家附近的公共廁所執行鑑識作業。男童的繼父已經因涉嫌棄屍被捕。警方推測，犯嫌可能曾把遺體暫時棄置在這座公廁。

「讀賣新聞」報導，調查相關人士表示，京都府警方今天調查的地點是當地知名溪谷「琉璃溪」附近停車場的廁所。

這座公廁位在男童住家西北方約2公里處，同時也座落在男童就讀小學的西南方，並且就在男童住家前往學校的路途上。

數名鑑識人員今天上午在這座公廁前設置藍布，並測量附近道路的寬度等。

男童的遺體本月13日在南丹市的山區被尋獲，他的陳屍處位在住家東北方約7公里處。

京都府警方初步研判，犯嫌之前疑似數度把男童的遺體，轉移到南丹市其他地方。

調查相關人士透露，這名繼父在被捕之前曾經透露，「勒死了男童」。

目前可確認，截至男童3月23日當天上午曾在家中吃早餐之前的時間，他仍然活著，但當天上午11時50分左右，小學聯絡男童母親稱他未到校之後，男童隨後被通報失蹤。

而男童繼父曾向學校說明，曾開車把男童送到校舍前方約200公尺處，不過校方監視器並未拍到男童的身影。

日本 京都 命案

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