日本長野突發地震！最大震度5強 官方：未引發海嘯

以「全球最大水仗」聞名的泰國潑水節，今年卻在狂歡節日中造成嚴重死傷。短短3天內，全國已累計191人死亡、951起交通事故，以及911人受傷，讓這場象徵新生與祝福的年度盛事，蒙上一層沉重陰影。

2026-04-17 18:58