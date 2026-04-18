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日本長野突發地震！最大震度5強 官方：未引發海嘯

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本長野縣北部當地時間18日下午1時20分左右發生地震。此次地震沒有引發海嘯的疑慮。照片翻攝：X / UN_NERV
日本長野縣北部當地時間18日下午1時20分左右發生地震。此次地震沒有引發海嘯的疑慮。照片翻攝：X / UN_NERV

NHK報導，日本長野縣北部18日下午1時20分左右發生地震。此次地震未引發海嘯疑慮。

此次地震震源深度為10公里，地震規模推定為芮氏規模5.0。觀測到震度3以上的地區包括：長野縣大町市為震度5強，長野市為震度5弱，小川村為震度4；震度3地區包括松本市、麻績村、生坂村等地。

觀測到震度5強的長野縣大町市一名負責人表示：「地震發生時，我正在市公所附近開車，在車內也感受到搖晃，目前正在蒐集資訊。」此外，位於長野市的NHK長野放送局表示，未出現物品從架上掉落等情況。

海嘯 地震 日本

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