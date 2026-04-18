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油價飆漲…「鑽洞」偷油新手法猖獗 車主失油還得修車

世界日報／ 編譯俞仲慈／綜合報導
油價高漲，消費者不勝負荷，偷汽油的案件也暴增。(美聯社)
油價高漲，消費者不勝負荷，偷汽油的案件也暴增。(美聯社)

伊朗戰事刺激全球油價來到四年高點，洛杉磯油價每加侖6元，高居全美之冠，各地出現偷油歪風，新的手法簡單粗暴：竊賊直接在油箱鑽洞偷油，被害車主不但失去汽油，還要負擔一筆昂貴的修車費。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，亞利桑納州斯科茨代爾(Scottsdale)31歲居民馬雷拉(Tasi Malala)上個月與女友駕車去郊區吃早餐，途中發現油量迅速下降，緊急停靠加油站加油，隨即發現油箱漏油：「我往車底一看，汽油從底部往外噴，而且噴得厲害，我當時嚇壞了。」

隨著國際油價飆漲，偷油歪風順勢而起，竊賊手持電鑽和汽油桶，犯案只需短短數分鐘，然而維修費近3000元，相較於以往，一年最多遇到兩、三次，如今修車廠每周都要修理被鑽孔的油箱，汽車維修技師阿瑪斯(Lupes Armas)直言：「這絕對是個問題。」由於汽車裝備改良，以往用管子吸出油的較溫和偷油方法已不適用。

保戶索賠申請案件也愈來愈多，全國互助保險公司協會(National Association of Mutual Insurance Companies)政策副總裁奧多姆(Brett Odom)直言：「希望這只是暫時性現象。」

美國財產意外保險協會(American Property Casualty Insurance Association)個人保險副總裁帕斯莫爾(Bob Passmore)也指出，鑽孔偷油類似以往觸媒轉換器的竊盜歪風，那些竊賊用電鋸拆下零件後，轉售其中貴金屬零件牟利。

另一方面，加油站通報駕駛加油後逃逸的案件也增加，儘管預付加油機日益普及，不過仍有歹徒使用電子工具蒙騙加油機，以極低價格取得汽油再轉售獲利；甚至有竊賊直接將管子伸入加油站地下儲油槽偷油，實在防不勝防。

密蘇里州聖路易斯(St. Louis)一家慈善機構用來作為食物救濟站的貨車的油箱也被鑽孔，除了損失整箱昂貴柴油，還得負擔修車費，執行董事米漢(Michael Meehan)無奈指出：「如果是用管子吸走油，還可省下一筆修車費。」

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