法國禁對兒童身心施暴 仍逾3成家長坦承動手教訓

法國2019年通過法律禁止家長對孩子身心施暴，但最新調查結果顯示，約8成受訪家長承認，過去一年曾對孩子動用口頭或心理暴力，逾3成家長更坦言曾使用肢體暴力。

法國於2019年7月以法律禁止日常教育性質的暴力，規定家長行使親權不得動用肢體或心理暴力，但沒有具體罰則。重大情況如虐童仍須嚴懲。

兒童基金會（Fondation pour l'Enfance）今天發表研究報告，基金會主任席卡莫瓦（Joëlle Sicamois）在法國新聞台（franceinfo）節目中表示，體罰情況略有減少，但減幅很小。

據調查，83%家長承認，過去一年動用吼叫等口頭暴力，或威脅、冷淡、無視等心理暴力；37%家長承認動用肢體暴力。

席卡莫瓦認為，對兒童施暴「不是小事」，年紀小的孩子會認為「他們的情感不被傾聽，不受重視。他們會覺得，當他們沒辦法控制情緒時，大人的回應就是動手教訓」。

解放報（Libération）提到，兒童基金會定義的暴力涵蓋掐或捏、打耳光、打屁股、踢打、搖晃、扯頭髮、拉耳朵等肢體暴力，或吼叫、辱罵、嘲笑、貶低、恐嚇、威脅、讓孩子內疚等心理暴力，還有不滿足孩子對情感、照料、保護的基本需求，以及讓孩子目睹家庭爭吵。

兒童基金會計畫暨發展部門主管里森巴爾（Clémence Lisembard）解釋，暴力問題攸關教育意圖、頻率和強度。如果家長偶爾「因為有點疲憊而大聲說話，這沒關係；但每天大吼大叫，並以為這樣沒錯，而將此行為當作教育模式，這就是分辨日常教育暴力的關鍵」。

研究也顯示，父母之間存在觀念上的顯著差異，男性更傾向相信體罰很合理，4成男性認為有些孩子需要體罰才能學乖，抱持同樣觀點的女性則占25%。

費加洛報（Le Figaro）報導，席卡莫瓦表示：「希望大眾關注這項議題。我們花很多時間探討國內暴力為什麼這麼嚴重，不如從檢討我們教育孩子的方式開始。」