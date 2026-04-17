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新加坡移工制度嚴謹 人力開放與社會秩序間取平衡

中央社／ 新加坡17日專電

新加坡外籍移工管理制度嚴謹，在科技平台工作的新加坡業者指出，AI相關製造業等產業擴張，硬體設施的布建使基層人力需求攀升，來自印度等地的移工成為支撐力量之一。在制度化管理下，新加坡試圖在經濟發展與社會共融間尋求平衡。

在新加坡的外籍人士所持證件包括就業准證（EP）、S准證（S Pass）、工作許可准證（WP）。身分差異不僅體現在法律條文裡，更滲透進每個人的工作細節。

EP和S准證多屬專業人士或具備專業技能人才持有，月薪門檻持續調高。持WP者，則多屬基層與技術性職位，集中在建築製造、海事、加工或服務業等。

據了解，新加坡持有WP者，多數來自南亞、東南亞國家，包含印度、孟加拉、菲律賓等。

另一方面，新加坡人力部長陳詩龍曾在2021年於國會發表談話時提及，來自印度的EP持有者比例，從2005年約1/7，上升到2020年的1/4。他當時指出，基於外交政策考量，新加坡政府通常不公布有關外籍勞動力的詳細統計數據，尤其是按國籍劃分的統計數據。

根據新加坡人力部網站數據，截至2025年12月，外籍員工總數為163萬5700人；其中持EP者20萬3300人、S准證17萬8900人、WP者122萬2700人。

新加坡採相對嚴格且謹慎的准證管理制度，透過產業限制、配額規範及住宿管理等多重機制，移工只能受聘於特定行業，如建築、製造、海事及部分服務業，並須遵守政府對雇主的相關規定，以確保勞動市場秩序與勞工基本保障。

新加坡政府要求雇主須安排勞工由新加坡註冊醫生進行健康檢查，若判定不適合工作，其工作准證將被撤銷。對勞工而言，持工作准證者只能為准證指定的雇主、產業工作，不得參與其他商業活動。

另外，持工作准證者只能居住於受僱開始時指定住址，且未經人力部批准，不得與新加坡公民或永久居民結婚。

新加坡嚴肅看待所有違法行為。根據法令，藏匿或聘請抵觸移民法令者，若罪名成立，可被判刑最長24個月、或罰款最高6000元新幣（約新台幣14萬9000元）或兩者兼施。

新加坡國務資政李顯龍2024年8月曾在活動上表示，以人均計算，在新加坡的外籍人口比新加坡人更守法。「按人均犯罪率來看，數字非常低。」

為了解僱傭關係，新加坡當局曾對上千名僱主進行調查。去年公布結果顯示，70.8%僱主滿意移工表現，僅1.4%感到不滿，其餘27.8%持中立態度。

新加坡人謝偉鏗在科技平台提供政策倡議、研究東南亞資料中心事務，了解各地機房設置動態。他深知人工智慧（AI）領域重要的不只是圖形處理器（GPU）運算能力，也包括支撐這一切的「人力基礎」。

謝偉鏗目前在亞洲人工智慧協會（Asia AIAssociation）擔任媒體與出版主管。他告訴中央社，在新加坡，每當一座資料中心動工、或一間晶片相關工廠拔地而起，總能見到來自印度等地的移工身影，撐起最基本卻不可或缺的人力需求。

謝偉鏗指出，資料中心的AI運用依賴大量伺服器處理儲存數據；伺服器需大量電力，真正讓AI運轉的不只是先進製程，還有一整套基礎設施，從土地取得、電力輸送到散熱系統、建設工程與網路布建，層層堆疊才讓這項科技得以持續向前發展。

關注新加坡歷史與社會發展的文化研究者沈宗佑說，在新加坡，很多領域需基層人力支撐，部分工作因勞動條件與產業型態，本地勞動力投入有限。「無論勞工來自何處，關鍵在於管理制度。各國對社會秩序都有同樣關切，但這些問題與族群是誰並沒有直接關聯，建立完善嚴謹的管理機制，才是確保社會穩定與互信的核心。」

他指出，每當印度社群民族節慶屠妖節（Deepavali）期間，小印度地區都充滿五顏六色的燈飾與飾品；這些展現族群共融的城市特色，有助新加坡維持與印度社群的關係，進而提升國際形象。

東南亞 製造業 月薪 新加坡 移工 印度

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