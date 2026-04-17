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過去無家暴紀錄…京都11歲男童棄屍命案 警破案細節曝光「關鍵在繼父手機」

香港01／ 撰文／王海
日本京都府南丹市11歲男童安達結希遭棄屍命案，引發各界關注。示意圖／ingimage
日本京都府南丹市11歲男童安達結希遭棄屍命案，引發各界關注。示意圖／ingimage

日本京都府南丹市11歲男童安達結希遭棄屍命案，隨著37歲繼父安達優季被捕，更多當地警方如何偵破案件的細節曝光。據《讀賣新聞》報導，京都府警方是透過分析嫌疑犯安達優季的智慧型手機，裡面的應用程式獲取其定位資訊，並利用這些訊息找到安達結希的屍體和個人物品。

日本媒體就男童棄屍案的報導：

據報導，安達優季4月16日（周四）向調查人員承認殺害安達結希。

調查人員指安達優季向他們表示，「毫無疑問，是我做的。」

京都府警察廳分析了繼父、嫌疑犯安達優季手機上的應用程式，根據其自3月23日安達結希失蹤以來的行蹤，鎖定安達優季可能停留過的地點，進行重點搜尋。

4月12日，京都府警察廳派出約50名警員，在安達結希就讀小學西南方約6公里處的山區展開搜索。他們發現一雙與男童運動鞋相似的黑色鞋。隨後，他們連續4天在該地區進行搜索。4月13日，他們在男童就讀小學以南約2公里處的山區，發現男童屍體。

報導指出，這兩個地點距離安達結希的住所、小學以及3月29日發現其書包的山區都比較遠。然而，京都府警察廳按照繼父手機應用程式定位的分析結果，認定這些區域是重要的搜索區域。正是這個判斷，最終讓警方得以尋回男童的屍體和鞋子。

據《日本時報》（Japan Times）報導，安達優季並非安達結希的生父。安達優季原本已婚，在與安達結希的母親發生婚外情後離婚，2025年年底與其再婚，並入贅到安達家改姓。該家庭過往並無虐待兒童的紀錄。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

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文章授權轉載自《香港01》

日本 京都 命案 棄屍

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