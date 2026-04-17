衣櫃倒塌奪命！英國女子遭壓頸亡 百年飯店遭市議會提告

英國利物浦一間百年飯店於2022年傳出致命意外，一名21歲女子入住時，房內衣櫃突然倒塌，導致女子氣管被壓斷身亡。事發多年後，當地政府確認將對飯店業者提出起訴，案件即將進入司法程序。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生於2022年9月10日，21歲女子克蘿伊（Chloe Haynes）到利物浦和友人聚會，入住歷史悠久的不列顛阿德菲飯店（Britannia Adelphi Hotel）。隔日凌晨，她被發現倒臥在一座大型木製衣櫃下方，頸部遭壓迫，已經失去生命跡象。

據了解，同行友人回房後發現異狀，立即求救，兩名鄰房男子也衝入協助抬起衣櫃並施以心肺復甦術，但仍無法挽回女子的性命。警方一度以涉嫌謀殺逮捕友人及救人的兩名男子，但在調查後將他們無罪釋放，並認定此案為意外事故。

不過，這起事件並未就此落幕。利物浦市議會環境衛生部門介入調查，發現飯店內部存在多項潛在安全問題，市議會對飯店提出違反健康與安全規範等指控，案件預計將於今（2026）年5月7日在利物浦地方法院開庭審理。

死者母親威廉斯（Nicola Williams）受訪時表示，案發當晚克蘿伊喝完酒後回到房間，可能是半夢半醒間誤將衣櫃當成出口或廁所門打開，沒想到家具竟會倒塌奪命。

事故發生後，市議會對飯店進行突擊檢查，並於2022年9月22日針對衣櫃安全問題發布禁用通知。雖然飯店後續提出改善證明，讓市議會撤銷部分禁令，但飯店整體仍存在安全疑慮，成為本次市議會起訴的關鍵原因。

對此，飯店業者表示，將全力配合法律程序，但因案件進入司法階段，暫不進一步評論。